Son dakika haberleri | İstanbul'da 9 ton sahte içkinin ele geçirildiği operasyon kamerada
Son dakika habere göre MALTEPE'de bulunan otoparkta çadır kurup depoladıkları sahte içkileri, daha sonra tekellerde piyasaya sürdükleri tespit edilen gruba yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
MALTEPE'de bulunan otoparkta çadır kurup depoladıkları sahte içkileri, daha sonra tekellerde piyasaya sürdükleri tespit edilen gruba yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. 9 ton 684 litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonlar kameralara yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalarda Maltepe'de bulunan otoparktaki çadırda, 1'er litrelik şişelerde sahte alkollü içki depolandığı, daha sonra da Fatih ve Bağcılar gibi nüfus yoğunluğunun fazla olduğu ilçelerde satıldığı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, otopark ve ilçelerdeki tekel bayilerine eş zamanı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 9 ton 684 litre sahte içki ele geçirilerek el konuldu. Operasyonlarda, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
- İstanbul
Son Dakika Azerbaycan ordusu, işgal altındaki Madagiz'i ele geçirdi Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi İstifa eden Ertem Şener'in yerine Onur Yıldız, Beyaz Futbol'u sunacak Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı Bodrum katını zindana çeviren adam sosyal medyadan tuzağa düşürdüğü kadınları pazarladı Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak