İstanbul'da 9. Uluslararası Fetih Kupası heyecanı - Son Dakika

İstanbul'da 9. Uluslararası Fetih Kupası heyecanı

27.05.2021 16:25
İstanbul'da 9. Uluslararası Fetih Kupası heyecanı, System.String[]

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, sporun centilmenlik, kardeşlik, dostluk olduğunu belirterek, 9. Uluslararası Fetih Kupası'nın bir kültür festivali havasında düzenlendiğini söyledi.

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, sporun centilmenlik, kardeşlik, dostluk olduğunu belirterek, 9. Uluslararası Fetih Kupası'nın bir kültür festivali havasında düzenlendiğini söyledi.

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da gerçekleştirilen 9. Uluslararası Fetih Kupası ve Okçular Vakfının çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Fetih Kupası'nı geçen yıl olduğu gibi salgın kurallarına göre düzenlediklerini belirten Haydar Ali Yıldız, "Bu yıl Fetih Kupası'nın 9'uncusunu, İstanbul'un fethinin ise 568'inci yıl dönümünü hep beraber kutluyoruz. Gönlümüz organizasyonu pandemi şartları olmadan halkımızla coşku ve heyecanla gerçekleştirmekti. Dünya Sağlık Örgütü, okçuluk sporunu en az riskli grupta değerlendiriyor. Geçen yıl 8'incisini yine pandemi kurallarına göre gerçekleştirmiştik. Dünya Okçuluk Federasyonu, İstanbul 8. Fetih Kupası'nın kurallarının, bütün okçuluk müsabakalarında uygulanabileceğine dair bir kriter olduğunu ifade etmişti." şeklinde konuştu.

Organizasyon hakkında bilgilendirmede bulunan Haydar Ali Yıldız, "30 ülkeden yaklaşık 200 sporcu katılıyor. Kadın ve erkeklerde dünya ve Avrupa'nın en iyi okçuları, geleneksel ile modern okçuluk olmak üzere iki ayrı kategoride yarışacak. Gelenekselde ülkeler kendi kıyafetleriyle müsabakalara katılıyor. Organizasyon bir kültür festivaline dönüşüyor. Spor, bir centilmenlik, kardeşlik, dostluktur. Katılan sporcular, Fetih Kupası'nın en güzel organizasyonlardan biri olduğunu ifade ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Alınan salgın tedbirlerinden bahseden Yıldız, "Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulundan aldığımız kurallar çerçevesinde inanıyorum ki centilmence hiçbir risk olmadan tamamlayacağız. Kendi hedefi, oku ve yayına sadece okçu dokunuyor. Hakemlerin müdahalesi yok. Maske kullanma zorunlulukları var. Sadece ok atarken yayını kuşandığında maskesini çıkarabiliyor. Deneme atışları başladı. Yarın elemeler var ve 29 Mayıs Cumartesi günü final atışlarıyla ödül alan sporcular belli olacak." diye konuştu.

Fetih Kupası'na katılma ve yarışmanın önemini vurgulayan Haydar Ali Yıldız, "Cumartesi akşamı saat 18.00'den sonra ödül törenimiz olacak. Saat 20.53'te 2053 hedefine atıfta bulunarak Sayın Cumhurbaşkanımız canlı olarak telekonferansla programa katılacak. Sonrasında kısa bir film gösterisi ve ışık gösterisiyle bu yılki Fetih Kupası gerçekleştirilmiş olacak. Bütün sporculara başarılar diliyorum. Vatandaşımızı pandemi nedeniyle davet edemiyoruz. Cumartesi günü yasaklar var. O sebeple davetli alamayacağız. Organizasyon, gerek sosyal medya hesaplarında gerek televizyon kanallarında canlı yayımlanacak. Bu kültür ziyafetini, bu fetih kutlamasını bütün halkımız takip edebilecek. Hayırlı olsun, fetih kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

"Amacımız Türk okçuluğunu tanıtmak, yaygınlaştırmak ve geliştirmek"

Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı'nın ana hedefinin Türk okçuluğunu tanıtmak, yaygınlaştırmak ve geliştirmek olduğunu belirtti.

Kuruluşlarından bu yana 10 yıla yaklaştıklarını kaydeden Yıldız, "Okçular Vakfı olarak amacımız Türk okçuluğunu tanıtmak, yaygınlaştırmak ve geliştirmek. Bu anlamda Yunus Emre Enstitüsü ile beraber devletimizin farklı kurumlarıyla dünyanın farklı yerlerinde okçuluğu tanıtmak üzere bir sorumluluk taşıyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinden hocaları getirip, onlara temel okçuluk eğitimi verip kendi ülkelerinde tanıtılması ve deneyimlenmesi için çalışmalarımız var. Şu anda dünyanın pek çok yerinde Çin, Malezya, Brezilya, ABD, Özbekistan, Arnavutluk, Makedonya ile sayabileceğim 60 ülkede yaygınlaşmış vaziyette." diye konuştu.

Bir yandan yayın faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden Yıldız, "Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle okçuluk müzemizin resmi açılışını yapacağız. Dünyanın farklı ülkelerinden gelenler çok etkilendiklerini ifade ediyor. Dünyanın tek okçuluk müzesi. Okçular Vakfı içerisinde ziyaret edilebilir. Okçuluk ve geleneksel sporlarla ilgili yaklaşık 400 kitap tespit ettik. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bunların basımı konusunda iş birliği protokolümüz var. Neredeyse yılda 5-10 kitabı basarak yayın hayatına katmayı düşünüyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılacak milli sporcular yetiştirdiklerini de aktaran Haydar Ali Yıldız, "Şu anda Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak paralimpik sporcularımız var. Hedefimiz dünyanın en iyi okçularını burada yetiştirmenin yanı sıra kültür, sanat faaliyetlerimizi yaygınlaştırmak ve geliştirmek." diyerek sözlerini tamamladı.

Haydar Ali Yıldız, İstanbul, Okçuluk, Okçular, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İstanbul'da 9. Uluslararası Fetih Kupası heyecanı - Son Dakika Spor


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