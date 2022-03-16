İSTANBUL'DA 9'UNCU YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ YAPILDI - Son Dakika
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İSTANBUL'DA 9'UNCU YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ YAPILDI

16.03.2022 20:33
İSTANBUL'DA 9'UNCU YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ YAPILDI

İstanbul genelinde yapılan Yeditepe Huzur Denetimlerinde güvenlik noktasından geçen araçlar durduruldu.

İstanbul genelinde yapılan Yeditepe Huzur Denetimlerinde güvenlik noktasından geçen araçlar durduruldu. Sürücü ve yolcuların üst aramaları yapıldı.

İstanbul'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Yeditepe Huzur Denetimlerinin 9'uncusu bu akşam yapıldı. Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde oluşturan güvenlik noktasından geçen araçlar ve ticari taksiler durduruldu. Sürücü ve yolcuların üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı. Özel harekat ve Yunus polislerinin de katıldığı denetimlere hassas burunlu narkotik köpeği ve polis helikopteri destek verdi.

Fatih ve Beyoğlu'nda gerçekleşen Yeditepe Huzur Denetimlerine ise; Fatih İlçe Emniyet ekipleri, Bilgi teknolojileri ve haberleşme ekipleri, Asayiş Ekipleri, Trafik Denetleme Ekipleri, Narkotik Ekipleri, Özel Harekat Ekipleri ve helikopter destek ekiplerinin yanı sıra narkotik detektör köpeğiyle arama yapıldı. Denetim kapsamında şüpheli araçlar durdurularak aranırken, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi. Beyoğlu'nda durdurulan araçlardaki turistlere de üst araması yapılırken, denetimler sırasında aracının muayenesini yaptırmayan bir sürücüye cezai işlem uygulandı.

- İstanbul
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Narkotik, İstanbul, Beyoğlu, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İSTANBUL'DA 9'UNCU YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ YAPILDI - Son Dakika
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