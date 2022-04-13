İstanbul'da 900 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da 900 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

13.04.2022 11:36
İstanbul'da 900 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 900 bin captagon hap ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 900 bin captagon hap ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir uyuşturucu şebekesinin yüklü miktarda uyuşturucu hapı piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 6 Nisan'da Esenyurt'ta bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada 900 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. ???????

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 900 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da 900 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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