İSTANBUL'DA 91.5 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL'DA 91.5 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

30.03.2022 11:34

İSTANBUL Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Büyükçekmece, Fatih, Zeytinburnu ve Esenyurt'ta yaptığı operasyonlarda, 91 kilogram 540 gram uyuşturucu, 13 kilogram katkı maddesi, 43 kilogram 200 gram kimyasal madde ele geçirildi.

İSTANBUL Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Büyükçekmece, Fatih, Zeytinburnu ve Esenyurt'ta yaptığı operasyonlarda, 91 kilogram 540 gram uyuşturucu, 13 kilogram katkı maddesi, 43 kilogram 200 gram kimyasal madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Narkotik polisinin, İstanbul'da 21-24 ve 27 Mart tarihlerinde 4 ilçede operasyon düzenlendi. Uyuşturucu satışı ve çoğaltımı için kullanılan adresleri belirleyen polis, 5'i yabancı uyruklu 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Büyükçekmece, Fatih, Zeytinburnu ve Esenyurt yapılan operasyonlarda, 42 kilogram 600 gram sıvı halde metamfetamin, 17 kilogram 850 gram toz esrar, 11 kilogram 750 gram skunk, 9 kilogram 590 gram kokain, 8 kilogram 450 gram kristal halde metamfetamin, 13 kilogram, kokain çoğaltımında kullanılan katkı maddesi, 43 kilogram 200 gram sıvı halde kimyasal madde, 1 kilogram 300 gram Afyon sakızı, 4 adet hassas terazi, vakumlama cihazı, 2 adet tabanca, av tüfeği, 250 adet fişek, 13 bin 500 TL para ele geçirildi.

İSTANBUL'DA 91.5 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
İSTANBUL'DA 91.5 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
İSTANBUL'DA 91.5 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
İSTANBUL'DA 91.5 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
İSTANBUL'DA 91.5 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
İSTANBUL'DA 91.5 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
İSTANBUL'DA 91.5 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
İSTANBUL'DA 91.5 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

YORUMLAR
500
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 622 kilogram uyuşturucu ele geçirildi Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 622 kilogram uyuşturucu ele geçirildi Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 622 kilogram uyuşturucu ele geçirildi Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 622 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA 91.5 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


Son Dakika
11:57 Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden Mehmet Altunkaynak cinayetinde karar verildi!
11:54 İtalyan fenomen Carol Maltesi öldürüldü, parçalandı, yüzü yakıldı: Cinayeti hayranları çözdü
11:45 Gram altının fiyatı 905 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:37 2 hafta boyunca ortalıkta gözükmeyen Sergey Şoygu hakkında yeni iddia: Olası bir nükleer savaş için sığınakta saklandı
11:34 Çeçen lider Kadirov'dan akılalmaz hamle! 14 yaşındaki oğlu Adam'ı Mariupol'e Ruslar için savaşmaya gönderdi
11:33 Survivor'da iletişim ödülünü kazanan Nagihan, kızının eski fotoğrafını görünce sinirlendi! Eski eşine isyan etti
11:28 Galatasaray'da yeni yönetim Torrent'i göndermek isterse, bedeli çok ağır olacak!
11:20 30 Mart 2022 Çarşamba gününe yükselişle başlayan dolar 14,66'dan işlem görüyor
11:20 Akşener, Cumhurbaşkanı'na seslendi: Şifa formüllerini bırak, millet karnını nasıl doyuracak onu anlat!
11:15 Köprü ve otoyollarda OGS kullanımı kaldırıldı! Yarından sonra ücretler HGS üzerinden alınacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 12:07:21. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL'DA 91.5 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement