İstanbul'da 91 değnekçi yakalandı; 108 lira ceza ile serbest kaldılar

108 lira ceza kesilen değnekçi bir gün sonra yapılan operasyonda tekrar yakalandı

Avukat Murat Emergen,

İdare ve emniyet birimleri, yetkili makamlar o kadar iyi niyetli davranmış ki, aslında yasaya göre açıkça, Karayolları Trafik Kanunu madde 79'a göre suç niteliğinde olan bir eylem için idari para cezası kesmiş

Normal ceza hukuku kurallarına göre de bir eylem nedeniyle sadece bir ceza verilebilir. Eğer idari para cezası uygulanmışsa, hapis cezası uygulanamaz. Hapis cezası uygulanmışsa, idari para cezası uygulanamaz. Dolayısıyla bir eylem nedeniyle iki ceza verilemez

Ali AKSOYER-İlkay DİKİCİ- Kubilay ÖZEVİSTANBUL,(DHA)

İSTANBUL'da görevliler gittikten sonra boş kalan İSPARK otoparklarında, vatandaşlardan tehditle park ücreti alan değnekçilere polis ekipleri tarafından günlerdir operasyon yapılıyor. Operasyonlarda gözaltına alınan 91 kişiye, Kabahatler Kanunu'na göre 108'er lira ceza kesildi. Türk Ceza Hukuku avukatları cezanın Kabahatler Kanunu'na göre değil, 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır hükmünü içeren Karayolları Trafik Kanunu'nun 79'uncu maddesine göre verilmesi gerektiğini kaydediyor.

TEHDİTLE PARA TOPLAYAN 91 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

İstanbul'da 12 saat görevli bulunan İSPARK otoparklarına akşam saatlerinde gelen değnekçiler araçlarını park eden sürücülerin kabusu oldu. DHA'nın haberi sonrası polis günlerdir değnekçi operasyonu yapıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonlarda İstanbul'da görevliler gittikten sonra boş kalan İSPARK otoparkları ve otopark olarak kullanılan boş alanlar kontrol edildi. Operasyonlarda vatandaşlardan Otomobiliniz çizilir gibi tehditlerle para topladıkları tespit edilen toplam 91 kişi gözaltına alındı.

EN FAZLA DEĞNEKÇİ BAKIRKÖY'DE YAKALANDI

Operasyonlarda değnekçilerin en çok tercih ettiği ilçe ise Bakırköy'dü. Bu ilçede 4 ayrı operasyonda toplam 64 ayrı otopark noktasını denetleyen ekipler değnekçilik yapan 56 şüpheliyi gözaltına aldı.

CEZA ŞÜPHELİLERİ CAYDIRMIYOR

Polis ekipleri tarafından bölge karakollarına teslim edilen 91 kişiye, Kabahatler Kanunu gereği 108'şer lira para cezası kesildiği belirtildi. Şüpheliler hakkında Karayolları Trafik Kanununu otoparkları kimin işleteceği konusunu düzenleyen 79. maddesi gereği işlem yapıldığı öğrenildi. Ancak polisin operasyonları sonrasında yasa gereği 108 lira para cezası kesilen şüphelilere bu ceza çok da caydırıcı gelmiyor. Nitekim Kadıköy'de bir şüpheli yapılan operasyonlarda değnekçilik yaptığı iddiasıyla üst üste iki gün gözaltına alındığı ortaya çıktı.

'TÜRK CEZA KANUNU'NDAKİ İNFAZ REJİMİ DAHA FARKLIDIR

Değnekçilere verilen bu 108'er liralık para cezasını, Türk Ceza Hukuku avukatları Pekay Salmanoğlu ve Murat Emergen değerlendirdi. Avukat Pekay Salmanoğlu Karayolları Trafik Kanunu'nun 79. Maddesi'ne göre değnekçilerin aldıkları ücretin tahsilinin, Türk Ceza Kanunu'nda özel bir suç tipi olarak yer alması gerektiğini belirterek, şunları söyledi

'Karayolları Trafik Kanunu'nun 79. Maddesi, bir karayolu üzerinde eğer bir park yeri varsa, bu park yerine ilişkin olarak ücret alma konusunda, o park yerinin bulunduğu yerdeki yetki ve sorumluluk alanına giren idarenin yetkili olduğunu veya idarenin işletme izni verdiği gerçek veya tüzel kişilerin yetkili olduğunu, otopark ücreti tahsisi konusunda bunların haricinde herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin otopark ücreti tahsil edemeyeceğini kesin olarak hüküm altına almıştı. Aynı maddenin devam eden fıkrasında der ki, 'Bu hükme aykırı davranan gerçek veya tüzel kişiler hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası uygulanır.' Aynı maddenin emredici hükmü olduğu için, bu hüküm de eş zamanlı olarak Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesine tekabül etmektedir. Yani emre aykırı davranış da burada meydana gelmiştir. Kanun açık bir şekilde emrediyor diyor ki, 'Buradan otopark ücreti alamazsınız' ama bunu yapan kişiler o kanunun getirmiş olduğu emri ihlal ediyorlar, hem de Kabahatler Kanunu'na göre emre aykırı davranış eylemini gerçekleştirmiş oluyorlar. Bu anlamda uygulanan idari para cezası yerindedir. Fakat 79. Maddeye göre, otopark ücreti adı altında alınmaması gereken ücretin tahsili bence Türk Ceza Kanunu'nda özel bir suç tipi olarak yerini bulmalıdır. Çünkü Türk Ceza Kanunu'ndaki cezaların infaz rejimi daha farklıdır

YETKİLİ MAKAMLAR O KADAR İYİ NİYETLİ DAVRANMIŞ Kİ...

Karayolları Trafik Kanunu'nun 79. Maddesini açıklayarak sözlerine başlayan Avukat Murat Emergen de şöyle konuştu Bu hüküm özellikle, karayolları üzerindeki park yerlerindeki park ücretinin, sadece idarece veya işletme izni olan, gerçek veya tüzel kişilerce alınabileceğini bundan başka hiçbir kurumun veya kişinin park ücreti alamayacağını hüküm altına almış. İkinci fıkrada da demiş ki, 'Birinci fıkraya aykırı davrananlar hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve bununla beraber de 5 bin güne kadar da adli para cezası uygulanabilir' demiş. Fakat sonradan öğrendiğimiz kadarıyla, sanıyorum iyi niyetli olarak veya bir uyarı niteliğinde, sadece ve sadece Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası kesildiğine şahit olduk. İdare ve emniyet birimleri, yetkili makamlar o kadar iyi niyetli davranmış ki, aslında yasaya göre açıkça, Karayolları Trafik Kanunu madde 79'a göre suç niteliğinde olan bir eylem için idari para cezası kesmiş. Normal ceza hukuku kurallarına göre de bir eylem nedeniyle sadece bir ceza verilebilir. Eğer idari para cezası uygulanmışsa, hapis cezası uygulanamaz. Hapis cezası uygulanmışsa, idari para cezası uygulanamaz. Dolayısıyla bir eylem nedeniyle iki ceza verilemez şeklinde konuştu.