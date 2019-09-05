Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 919 bin öğrenci uyum eğitimine başladı
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İstanbul'da 919 bin öğrenci uyum eğitimine başladı

1 saat önce

2019-2020 eğitim öğretim yılı Uyum Eğitimi bugün başladı.

2019-2020 eğitim öğretim yılı Uyum Eğitimi bugün başladı. Uyum Eğitimi kapsamında ana sınıflar, ilkokul 1. sınıflar, 5. sınıflar, orta öğretim hazırlık ve 9. sınıflar okula başladı. Türkiye genelinde 4 milyon 300 bin, İstanbul'da ise 919 bin 151 öğrenci 2 gün boyunca 10-12 saatleri arasında okulda olacak.

İstanbul'da Esenler Tacir Eğitim Vakfı İlkokulu'nda da öğrenciler uyum haftasına başladı. İlkokul ve ana sınıfı öğrencileri için okul yönetimi Hacivat-Karagöz gösterisi yaptı. Öğrencilerin okulun ilk gününde heyecanlı oldukları görüldü.

Çocuklarını okula getiren veliler, okul bahçesinde sıra olan çocuklarının arkasında bekledi. Uyum haftası kapsamında okulda öğrencilerin velilerine de bilgilendirmeler yapılacağı öğrenildi.

İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:11 Kaynak: DHA
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