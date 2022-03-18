İstanbul'da 957 evsiz, otellerde misafir ediliyor - Son Dakika
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İstanbul'da 957 evsiz, otellerde misafir ediliyor

18.03.2022 20:55
İstanbul'da 957 evsiz, otellerde misafir ediliyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte 957 evsiz kişinin otellerde misafir edildiğini bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte 957 evsiz kişinin otellerde misafir edildiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "KimseDışarıdaKalmasın" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Şehrimizde bugün itibarıyla 957 evsiz, sokakta kalan hemşehrimizi otellerde misafir ediyoruz. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Lütfen, sokakta kalan hemşehrilerimizi 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bildirelim." ifadelerini kullandı.

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Ali Yerlikaya, İstanbul, Medya, evsiz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 957 evsiz, otellerde misafir ediliyor - Son Dakika


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