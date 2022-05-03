İstanbul'da 97 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da 97 düzensiz göçmen yakalandı

03.05.2022 13:00
İstanbul'da 97 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonlar ile sokak ve meydanlarda yapılan kontrollerde 97 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonlar ile sokak ve meydanlarda yapılan kontrollerde 97 düzensiz göçmen yakalandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ülkeye kaçak yollardan giren ve İstanbul'a gelen göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

İlçe genelinde çok sayıda adrese düzenlenen operasyonlar ile sokak ve meydanlarda yapılan uygulamalarda, 37'si Afganistan, 18'i Suriye, 18'i Pakistan, 8'i Bangladeş, 6'sı Filistin uyruklu ve 10'u da farklı ülkelerden olmak üzere 97 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İstanbul Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Ayrıca düzensiz göçmenlerin, evlerinin önüne giderek gürültü çıkardığı ve rahatsızlık verdiği 29 kişi hakkında da fuhuş yaptıkları ve çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle 8 bin 33 lira idari para cezası kesildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Kadın polisler kadına şiddete dikkat çekmek için broşür dağıttı Son dakika haber! Kadın polisler kadına şiddete dikkat çekmek için broşür dağıttı Son dakika haberleri! İSTANBUL VALİLİĞİ: 164 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Son dakika haberleri! İSTANBUL VALİLİĞİ: 164 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Hisarcık, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 97 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
12:44 5. kattan düşen Eyüp bebek yaşamını yitirdi
12:42 FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasını paylaştı! Demet Akalın'dan cevap gecikmedi
12:40 Olası enflasyona göre temmuz ayı zam tahminleri
11:36 Fenerbahçeli Berisha'ya uzaklaştırma kararı
11:35 Blake Lively, Met Gala'da şov yaptı! Elbisenin üstünden bir elbise daha çıktı
11:34 Ayçiçek yağına rakip Kanolada ekim alanı 9 kat arttı
10:49 Bilimsel araştırmaya göre koronavirüs bulaşma olasılığı en düşük olan kan grubu
10:44 ABD'nin Kansas eyaletinde hortum çıktı! Önüne çıkan her şeyi yıktı geçti
10:33 Met Gala'da ünlüler birbirleri ile yarıştı! Gelinlikle gelen bile var
10:26 Gizemli hepatit 3 çocuğu daha hayattan kopardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 13:05:25. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da 97 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement