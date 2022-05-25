İSTANBUL'DA 'ABART EGZOZ' DENETİMİ Merter - Son Dakika
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İSTANBUL'DA 'ABART EGZOZ' DENETİMİ Merter

25.05.2022 22:35

İSTANBUL'da, trafikte yüksek desibel sese sahip abart egzoz kullanan otomobil ve motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

İSTANBUL'da, trafikte yüksek desibel sese sahip abart egzoz kullanan otomobil ve motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Abart egzozu bulunan otomobil trafikten men edilirken, sürücüye 4 bin 73 lira para cezası verildi.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, rahatsızlık veren, yüksek desibelde ses yayarak aynı zamanda çalıştırıldığında patlama sesine benzer bir ses çıkaran egzozlara sahip motosiklet ve otomobillere yönelik denetim yaptı. Güngören Merter D-100 Karayolu yan yolda abart egzoz kullanan sürücüler tek tek durduruldu. Polis ekipleri, durdukları bir otomobilde egzoz testi yaptı. Yüksek sesli abart egzoz kullanan sürücüye 4 bin 73 lira para cezası verilirken, otomobil trafikten men edildi.

İSTANBUL'DA 'ABART EGZOZ' DENETİMİ Merter
İSTANBUL'DA 'ABART EGZOZ' DENETİMİ Merter
İSTANBUL'DA 'ABART EGZOZ' DENETİMİ Merter
İSTANBUL'DA 'ABART EGZOZ' DENETİMİ Merter

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Kaynak: DHA

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