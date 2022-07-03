İSTANBUL'DA ABART EGZOZ KULLANAN SÜRÜCÜLERE CEZA KESİLDİ - Son Dakika
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İSTANBUL'DA ABART EGZOZ KULLANAN SÜRÜCÜLERE CEZA KESİLDİ

03.07.2022 02:25

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikte abart egzoz kullanan otomobil ve motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikte abart egzoz kullanan otomobil ve motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. Güngören'deki denetimde, 3 otomobil sürücüsüne toplamda 5 bin 469 lira para cezası kesildi.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafikte rahatsız edici yüksek desibelde ses yayan, aynı zamanda çalıştırıldığında patlama sesine benzer ses çıkaran egzozlara sahip motosiklet ve otomobillere yönelik denetim yaptı. Güngören Merter D-100 Karayolu yan yolda abart egzoz kullanan sürücüler tek tek durduruldu. Polis ekipleri, durdukları otomobillerde egzoz testi yaptı. Yüksek sesli abart egzoz kullanan sürücülere, bin 823 lira para cezası uygulandı. Denetimde 3 otomobil sürücüsüne 5 bin 469 lira para cezası kesildi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren denetimlerin önümüzdeki günlerde de süreceği bildirildi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA ABART EGZOZ KULLANAN SÜRÜCÜLERE CEZA KESİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: İSTANBUL'DA ABART EGZOZ KULLANAN SÜRÜCÜLERE CEZA KESİLDİ - Son Dakika
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