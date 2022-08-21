İstanbul'da abartı egzoz kullanan sürücülere ceza yağdı - Son Dakika
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İstanbul'da abartı egzoz kullanan sürücülere ceza yağdı

21.08.2022 04:42

İstanbul'da abartı egzoz kullanan sürücülere ceza yağdı İstanbul'da trafik denetimlerinde kurallara uymayarak standart dışı egzoz kullanan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

İstanbul'da abartı egzoz kullanan sürücülere ceza yağdı

İSTANBUL - İstanbul'da trafik denetimlerinde kurallara uymayarak standart dışı egzoz kullanan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı. Kartal Sahil'deki denetim noktasında denetime tabi tutulan 414 araca toplam 162 bin 242 TL para cezası kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil trafik ekipleri Kartal sahil yolunda araçlar üzerinde denetim yaptı. Kartal sahil yolu Kadıköy istikametinde kontrol noktası oluşturan trafik ekipleri, araçlar ve sürücüleri denetledi. Denetimlerde araçların plaka sorgusu yapılırken ruhsat, muayene ve sürücü belgeleri kontrol edildi. Sürücülere alkolmetre üfleten polis ekipleri, belgelerinde eksiklik bulunan, abartı egzoz kullanan ve alkollü araç süren sürücülere para cezası uyguladı. Ruhsata işlenmemiş modifiye aksamlı 18 otomobil, trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Denetim noktalarından biri olan Kartal Sahil'de kurallara uymayarak standart dışı egzozla çevreye rahatsızlık veren ve çeşitli trafik kuralları ihlallerinden denetime tabi tutulan 414 araca toplam 162 bin 242 TL para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA
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İstanbul, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da abartı egzoz kullanan sürücülere ceza yağdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da abartı egzoz kullanan sürücülere ceza yağdı - Son Dakika
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