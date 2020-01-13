İstanbul'da Abhazya'nın geleneksel yeni yıl bayramı kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da Abhazya'nın geleneksel yeni yıl bayramı kutlandı - Son Dakika

İstanbul'da Abhazya'nın geleneksel yeni yıl bayramı kutlandı

6 saat önce

Üsküdar ilçesinde, Abhazya'nın geleneksel yeni yıl bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İstanbul'da Abhazya'nın geleneksel yeni yıl bayramı kutlandı, System.String[]

Üsküdar ilçesinde, Abhazya'nın geleneksel yeni yıl bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İstanbul Abhaz Kültür Derneğince, dernek binasında düzenlenen programda, yeni yıla özel yemek verildi.

Daha sonra Kayalar Abhaz Kültür Derneği Başkanı Erdinç Atile, ucuna kuzu ciğeri takılı sopayı elinde tutarak, anuhare ritüelini gerçekleştirdi.

Etkinlikte ayrıca Abhaz sanatçılar, kültürlerine özgü şarkıları seslendirdi. Derneğin halk dansları topluluğu da bir gösteri sundu.

İstanbul Abhaz Kültür Derneği Başkanı Şamil Yaşba, etkinlikte, bugünü bir aile olarak kutladıklarını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Yeni yıl bayramı kutlamasına farklı ülkelerden gelen Abhazlar da katıldı.

İstanbul, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:46 Kaynak: AA
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