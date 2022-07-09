İSTANBUL'DA ACEMİ KASAPLAR - Son Dakika
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İSTANBUL'DA ACEMİ KASAPLAR

09.07.2022 16:13

İSTANBUL'da her yıl kurban keserken yaralanan onlarca kişi hastanelere akın ediyordu.

İSTANBUL'da her yıl kurban keserken yaralanan onlarca kişi hastanelere akın ediyordu. Bu yıl İstanbul'da hastaneye başvuran acemi kasap sayının önceki yıllara oranla büyük ölçüde azaldığı görüldü. Kağıthane'de kurban keserken kolundan hafif yaralanan bir kişi olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne getirildi. Yine kurban keserken parmağından hafif yaralanan bir kişi de taksi ile geldiği hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

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İstanbul'da 'acemi kasap'lar hastanelik oldu İstanbul'da 'acemi kasap'lar hastanelik oldu Son dakika: Acemi kasaplar hastanelik oldu Son dakika: Acemi kasaplar hastanelik oldu
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA ACEMİ KASAPLAR - Son Dakika

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