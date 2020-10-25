İstanbul'da açık alanlarda ve iş yerlerinde denetim yapıldı - Son Dakika

İstanbul'da açık alanlarda ve iş yerlerinde denetim yapıldı

25.10.2020 09:56
İstanbul'da açık alanlarda ve iş yerlerinde denetim yapıldı, System.String[]

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya dün bin 135 açık alan, bin 958 işyeri denetlenip, kurallara uymayan kişilere 342 bin 103 TL ceza kesildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya dün bin 135 açık alan, bin 958 işyeri denetlenip, kurallara uymayan kişilere 342 bin 103 TL ceza kesildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden dün açık alanlarda ve iş yerlerinde denetim yapıldığını açıkladı. Açıklamada, "İstanbul'da 24 Ekim'de 'Kamuya Açık Alanlar'da bin 395 personel ile yapılan denetimlerde; bin 135 açık alan (park, bahçe, piknik alanı, pazaryeri, sahil) bin 958 işyeri denetlendi. 16 suç duyurusu, 216 uyarı, 262 idari işlem yapılarak 342 bin 103 TL ceza kesildi" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

İstanbul'da açık alanlarda ve iş yerlerinde denetim yapıldı

İstanbul Valisi, Sosyal Medya, Türk Lirası, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da açık alanlarda ve iş yerlerinde denetim yapıldı - Son Dakika

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