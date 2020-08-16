İstanbul'da açık pencerelerden evlere giren hırsızlar yakalandı - Son Dakika

Maltepe ve Kartal'da açık pencerelerden evlere girerek hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Afganistan uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Maltepe ve Kartal'da 3-8 Ağustos'ta 8 evde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yerleri çevrelerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, 10 Ağustos'ta Maltepe'de Afganistan uyruklu Gul Mohammed A. ve Sharafuddin A.'yı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin açık pencerelerden evlere girdikleri, 8 evden hırsızlık olayının failleri oldukları ve girdikleri evlerden 300 bin lira değerinde elektronik eşya ve ziynet eşyası çaldıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.