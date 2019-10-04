İstanbul'da Adana zirvesi

İstanbul'da yaşayan Adanalı iş adamı, kültür, sanat, bilim ve siyaset insanlarını aynı çatı altında buluşturan Çukurova Fikir Platformu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı konuk etti. Başkan Karalar, iş adamlarını ve yatırımcıları Adana'ya yatırım yapmaya davet etti.



Çukurova Fikir Platformu Başkanı Namık Ekinci, platformun amaçlarıyla ilgili bilgi verdi. Ekinci, "Bölge halkı, yatırımcısı, yerel idaresi ve merkezi idaresiyle birlikte hareket eden, hayatın hemen hemen her alanında Çukurova'nın kalkınmasında etkin olan bir platform olmak istiyoruz. Bölgedeki kamu ve özel kurumların sosyal ve dijital dönüşümüne katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu amaçlara ulaşmak için dayanışma ve iş birliğinin geliştirilmesi bilinciyle, katılımcılar arasında mesleki dayanışmanın artırılmasını arzu ediyoruz" dedi.



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise Adanalılarla nerede olursa olsun buluştuklarında mutlu olduklarını belirterek, "Adana bizim sevdamız, Adana bizim memleketimiz. Adana'nın bazı özelliklerini taşıyan belki dünyada bir iki şehir daha vardır ama Adana bizim için her şehirden çok daha önemli. Adana bir kültür, sanat, tarih, lezzet diyarı, güzel, sıcak delikanlı insanların, güzel havanın, denizin, dağın şehri. Adana dünyanın en güzel 3 ovasından birinin merkezinde ve sanayinin kenti" dedi.



Adana'nın gelişimiyle ilgili konuşan Karalar, "Adana'nın gelişimi ve sanayileşmesi 1994'e kadar yukarıya doğru, 1994 krizinden 2000 yılına kadar yatay bir seyir izler. Ne yazık ki bu tarihten sonra Adana'nın sanayisi geriye doğru gitmeye başlar. Uzun süre 1 buçuk milyar dolarlık ihracatı aşamadı. Bu yıl 2 milyar dolara yaklaşacak ihracatımız. Adana, son dönemde potansiyelini iyi değerlendiren bir kent olamadı" diye konuştu.



Adana Büyükşehir Belediyesi'ni ve ASKİ'yi 6 aylık kısa bir sürede, yönetim anlayışını değiştirerek ve tasarruf yaparak hizmet edebilir hale getirmeleriyle ilgili bilgi aktaran Başkan Karalar, "ASKİ'yi ayda 15 milyon lira açık veren bir durumdan, ayda 15-20 milyon lira artı verir hale getirdik. Ayda 60 milyon lira açık veren Adana Büyükşehir Belediyesi'nde açık kapanıyor ve yılbaşında artı verir hale gelecek. Adana'nın UNESCO Gastronomi Şehirleri listesine girebilmesi için şimdiye kadar yapılmayan başvuruyu yaptık. Adana'nın potansiyelini, güzelliklerini işleyip, tanıtıp turizmden pay almasını sağlayacağız" dedi.



Üretimin ve istihdamın önemine de değinen Başkan Karalar, "Esas olan üretim, sanayi ve iş insanlarının yatırımlarının artması. Bu konuda Adana Büyükşehir Belediyesi olarak, kentimize yatırım yapmak isteyenlerle ilgili üzerimize ne düşüyorsa hayata geçireceğiz. Üretim, istihdam olmazsa hiçbir şey olmaz. Üretmeyen Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi batmaya mahkum ekonomidir. İşletme Genel Müdürlüğü yaptığım için bunları biliyorum ve önemsiyorum. İş adamı arkadaşlarımız gelsinler, Adana'da yatırım yapsınlar. Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'ndeki sanayi tesislerimize yenileri eklenmeli. Kimya OSB, Sera OSB, Su Ürünleri OSB işleme giriyor. Bu kadarı yetmez, yatırımları artırmak gerek" diye konuştu.



Adana bölgenin incisi ve öncüsü olacak



Eskiden Adana'da kurum ve kuruluşların birbirleriyle sorun yaşamalarına da değinen Karalar, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Günümüzde durum böyle değil. Adana'da didişmeyi, kavgayı bitirdik. Adana'da Valimiz Mahmut Demirtaş gibi bir orkestra şefi ve Adana'nın lehine olan işlerde birlikte çalışabilen bir yönetim kadrosu var. Bu durum faydasını göstermeye başladı. Adana çok kısa sürede yeniden bölgenin incisi ve öncüsü olacak. Buna bütün kalbimle inanıyorum."



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın konuşmasının ardından, soru cevap bölümüne geçildi ve Çukurova Fikir Platformu Üyeleri, merak ettikleri konularla ilgili Başkan Zeydan Karalar'a soru yöneltti. - ADANA