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İstanbul'da Adıyaman tanıtıldı

6 saat önce

İstanbul'da düzenlenen 'Adıyaman Tanıtım Günleri', hem Adıyamanlılardan, hem de Adıyaman'ı merak eden vatandaşların ilgisini gördü.

İstanbul'da Adıyaman tanıtıldı, System.String[]

İstanbul'da düzenlenen 'Adıyaman Tanıtım Günleri', hem Adıyamanlılardan, hem de Adıyaman'ı merak eden vatandaşların ilgisini gördü.


Tanıtım Günlerine katılarak Adıyaman'ı bütün materyalleriyle tanıtan Adıyaman Belediyesi'nin açtığı stantta misafirlerini ağırlayan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, gurbetteki hemşehrileriyle bir araya geldi. Adıyaman Dernekler Federasyonu, Adıyamanlılar Vakfı, Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediyesi ve ilçe belediyelerinin destekleriyle İstanbul'da düzenlenen 'Adıyaman Tanıtım Günleri' İstanbul'da yaşayan vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Açılışı 22 Kasım Cuma günü yapılacak olan ve 24 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek olan Yenikapı Etkinlik Alanındaki tanıtım günlerinde açılan stantta Adıyaman'a ait bütün materyalleri kullanarak ilin tanıtımına katkı sunuluyor. Adıyaman Belediyesi tarafından açılan stantta misafirlerini ağırlayan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, bir yandan Adıyamanlı olmayıp, şehrin kültürünü tanımak ve lezzetlerini tatmak isteyen misafirlerine Adıyaman'ın güzelliklerini anlatırken, diğer taraftan da memleket hasreti çeken gurbetteki hemşehrileriyle bir araya gelip, sohbet etti.


Zaman zaman 'Adıyaman Tanıtım Günleri'nde stant açan diğer kurum ve kuruluşların stantlarını da gezen Başkan Kılınç, Adıyaman'ın güzelliklerinin herkes tarafından bilinmesi için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, İstanbul, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:39 Kaynak: İHA
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