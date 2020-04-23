İstanbul'da Afganistanlı kadını öldürdüğü iddia edilen kadın şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da Afganistanlı kadını öldürdüğü iddia edilen kadın şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Beykoz'da Afganistanlı Friba H'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Afganistanlı kadın şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da Afganistanlı kadını öldürdüğü iddia edilen kadın şüpheli tutuklandı, System.String[]

Beykoz'da Afganistanlı Friba H'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Afganistanlı kadın şüpheli tutuklandı.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan'da 22 yaşındaki Friba H'nin (22) Göksü Mahallesi'ndeki evinde boğularak öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Binadaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kadının evine son 10 günde farklı tarihlerde Burhan E'nin yanı sıra ölen kadının erkek arkadaşı olduğu öğrenilen Afganistanlı Muhammed Y. ile kız arkadaşı Nazela M'nin girdiğini tespit etti.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerden Nazela M'nin kendisini polislere farklı bir kimlikle tanıttığı ve üst aramasında öldürülen Friba H'nin telefonunun bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden Nazela M, cinayetten tutuklanırken, diğer 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Beykoz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 02:33 Kaynak: AA

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