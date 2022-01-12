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İstanbul'da Afrikalı gence gasp iddiası: Darp edip 3 bin dolarlık kolyesini aldılar - Son Dakika

İstanbul'da Afrikalı gence gasp iddiası: Darp edip 3 bin dolarlık kolyesini aldılar

12.01.2022 10:58

İstanbul'da Afrikalı gence gasp iddiası: Darp edip 3 bin dolarlık kolyesini aldılar Kağıthane'de Afrika uyruklu bir genç, evine gelen 3 şahıs tarafından önce darp ardından gasp edildiğini iddia etti Polis tarafından yakalanan şahıslar savcılık tarafından serbest bırakıldı Kağıthane'de...

İstanbul'da Afrikalı gence gasp iddiası: Darp edip 3 bin dolarlık kolyesini aldılar

Kağıthane'de Afrika uyruklu bir genç, evine gelen 3 şahıs tarafından önce darp ardından gasp edildiğini iddia etti

Polis tarafından yakalanan şahıslar savcılık tarafından serbest bırakıldı

İSTANBUL - Kağıthane'de Afrika uyruklu bir genç, gece saatlerinde evine gelen 3 şahıs tarafından darp edilerek 3 bin dolarlık kolyesinin gasp edildiğini iddia etti. Şahısların binaya girip çıktığı anlar kameralara yansırken, gencin şikayeti üzerine yakalanan 3 şahıs savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sokak üzerindeki bir binada yaşayan Afrika uyruklu Obinwa Augustine Ochiagha'nın evine gece saatlerinde 3 şahıs geldi. İddiaya göre, eve giren şahıslar ile genç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar genci önce darp etti ardından da boynunda bulunan 3 bin dolar değerindeki kolyesini gasp etti. Eve girdikten 5 dakika sonra dışarıya çıkan şahıslar, geldikleri lüks otomobille sokaktan ayrıldı. Şahısların binaya girip çıktığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Önce darp ardından da gasp ettiler iddiası

Olayın ardından Afrika uyruklu Obinwa Augustine Ochiagha'nın ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Gencin kendisini darbeden ve kolyesini çaldığını iddia ettiği şahıslardan şikayetçi olması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda binanın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, gece saatlerinde binanın bulunduğu sokağa lüks bir otomobilin geldiğini ve içerisinden 3 şahsın inerek binaya girdiğini tespit etti.

Polis şüphelileri kısa sürede yakaladı

Şahısların 5 dakika sonra ise binadan elinde bir poşetle çıkarak, geldikleri otomobile binip gittikleri belirlendi. Çalışmalara devam eden polis ekipleri, şahısların bindiği lüks otomobilin plakasını buldu. Sahibine ulaşan ekipler, buradan yola çıkarak binaya giren şahısların 3 adet suç kaydı bulunan Coşkun T. (34), Mesut Ç. ve Vedat I. olduğunu tespit etti.

Şahıslar adli makamlarca serbest bırakıldı

Afrikalı gencin de şahısları teşhis etmesi üzerine yakalamaları yapılan 3 şahıs, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İfadeleri alınan şahıslar, genci darbettiklerini ancak kolyesini görmediklerini iddia etti. İfadeleri alınarak adli işlemleri yapılan 3 şahıs, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları savcılık makamı tarafından serbest bırakıldı.

İstanbul'da Afrikalı gence gasp iddiası: Darp edip 3 bin dolarlık kolyesini aldılar
İstanbul'da Afrikalı gence gasp iddiası: Darp edip 3 bin dolarlık kolyesini aldılar
İstanbul'da Afrikalı gence gasp iddiası: Darp edip 3 bin dolarlık kolyesini aldılar

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Kağıthane, İstanbul, Afrika, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Afrikalı gence gasp iddiası: Darp edip 3 bin dolarlık kolyesini aldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Afrikalı gence gasp iddiası: Darp edip 3 bin dolarlık kolyesini aldılar - Son Dakika
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