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İstanbul'da ağır ve az hasarlı 29 okulda eğitime 1 gün ara verildi

24 dakika önce

İSTANBUL DHAİstanbul Valiliği, 20 okul az hasarlı, 9 okul ağır hasarlı olmak üzere 29 okulda 1 gün süreyle eğitime ara verildiğini açıkladı.

İstanbul'da ağır ve az hasarlı 29 okulda eğitime 1 gün ara verildi, System.String[]

İSTANBUL DHA
İstanbul Valiliği, 20 okul az hasarlı, 9 okul ağır hasarlı olmak üzere 29 okulda 1 gün süreyle eğitime ara verildiğini açıkladı. Öğrencilerin hangi okula devam edeceklerinin ise yarın 14.00'te duyurulacağı belirtildi.
Açıklamada, "26 Eylül 2019'da meydana gelen deprem nedeniyle İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde faaliyete başlayan görevli kurumlarımızın çalışmaları devam etmektedir. Bu süreçte, AFAD Merkezi'mizce 3.133 hasarlı yapı ihbarı alınmıştır. Bu hasarlı yapılar Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca görevlendirilen teknik ekipler tarafından süratle incelenmiş ve incelenmeye devam edilmektedir." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

EĞİTİM
İlimizdeki 114 okul ve eğitim kurumu için hasar tespit talebinde bulunulmuştur. Bu okul ve eğitim kurumlarında Ön Hasar Tespit çalışmaları tamamlanmıştır.
Bu çalışmalar sonucunda; 85 okul hasarsız, 20 okul az hasarlı, 9 okul ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir.
Aşağıda isimleri yazılı bulunan ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulumuzun;
1- Yıkılıp yeniden yapılması veya güçlendirilmesi çalışmalarına en kısa sürede başlanacaktır.
2- Bu okullarımızda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.
3- Eğitim-öğretim hizmetinin aksamadan yürütülmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce gerekli planlamalar yapılmıştır.
4- Öğrencilerimizin 1 Ekim 2019 Salı gününden itibaren hangi okullarda eğitim-öğretime devam edecekleri 30 Eylül 2019 Pazartesi günü, Saat 14.00'a kadar kamuoyuna duyurulacaktır.

SAĞLIK
Hasar ihbarı yapılan 9 hastanemizden 7'sinin hasarsız, 1'inin az hasarlı, 1 hastanemizin de idari binasının ağır hasarlı olduğu tespit edilmiştir.

DİĞER KAMU BİNA VE TESİSLERİ
Hasar ihbarı yapılan 21 diğer kamu binasının 12'sinin hasarsız, 1'inin az hasarlı, 4'ünün de ağır hasarlı (3'ü Cami, 1'i Cami müştemilatı) olduğu tespit edilmiştir. 4 binada ise incelemeler devam etmektedir.

SİVİL YAPILAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından 767 binada 12.147 bağımsız bölümün incelemesi bitirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda; 9 bin359 hasarsız, Bin 895 az hasarlı, 320 ağır hasarlı, 583 deprem kaynaklı olmayan hasarlı yapı olduğu tespit edilmiştir.
Ağır hasarlı olduğu tespit edilen 320 bağımsız bölüm, ilgili belediyelerce mühürlenmiştir. Bu binaların gerekli emniyet tedbirleri alınarak, belediyeler tarafından yıkımı en kısa sürede sağlanacaktır. Bu yapılarda ikamet eden vatandaşlarımız, kaymakamlık ve belediyeler tarafından misafir edilecektir.
Az hasarlı olduğu tespit edilen 1.895 bağımsız bölüm ise ilgili belediyesince onaylanacak plan ve projeye göre bina sahipleri tarafından güvenli hale getirilecektir.

AĞIR HASARLI OLARAK TESPİT EDİLEN OKUL LİSTESİ

İLÇESİ                                          OKUL/ KURUM
BAHÇELİEVLER                      Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi
BAHÇELİEVLER                      Yenibosna Ortaokulu
BÜYÜKÇEKMECE                    Mimarsinan İlkokulu ve Ortaokulu
ÇATALCA                                 Arif Nihat Asya MTAL
GAZİOSMANPAŞA                   Vefa Poyraz Anadolu Lisesi
GAZİOSMANPAŞA                   Küçükköy İHL (A Blok)
GAZİOSMANPAŞA                   100. Yıl İlk/Ortaokulu
PENDİK                                     Seyit Burhan Toprak İlkokulu
SANCAKTEPE                          Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merk.

AZ HASARLI OLARAK TESPİT EDİLEN OKUL LİSTESİ
ARNAVUTKÖY                        Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu
AVCILAR                                  Abdulkadir Uztürk Ortaokulu
BEYKOZ                                   Fatinhoca İlkokulu
BÜYÜKÇEKMECE                    Güzelce Cevdet Zebure Kotan Ortaokulu
EYÜPSULTAN                          Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu
FATİH                                        Fatih Çapa Fen Lisesi Yurdu
GAZİOSMANPAŞA                   Gazi Paşa İlkokulu
GAZİOSMANPAŞA                   Şehit Öğretmen Mustafa Gümüş Ortaokulu
GAZİOSMANPAŞA                   Karlıtepe Ortaokulu
GÜNGÖREN                             Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu
KÜÇÜKÇEKMECE                    Söğütlüçeşme Ortaokulu
KÜÇÜKÇEKMECE                    Tahsin Banguoğlu İlkokulu
KÜÇÜKÇEKMECE                    Nergiz Anaokulu
MALTEPE                                 Halit Armay Anadolu Lisesi
PENDİK                                     Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
PENDİK                                     Ergenekon İlk/Ortaokulu
SANCAKTEPE                          Osmangazi İlkokulu
SİLİVRİ                                      Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL Anaokulu
SULTANGAZI                           İstiklal Ortaokulu
ÜSKÜDAR                                 Burhan Felek Anadolu Lisesi


Deprem, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 05:45 Kaynak: DHA
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