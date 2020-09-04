İstanbul'da Ağustos ayında trafik magandalarına ceza yağdı - Son Dakika

İSTANBUL'da geçtiğimiz Ağustos ayı içinde yapılan operasyonlarda otoyollarda drift yapan, makas atan, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere ceza yağdı. Sürücülere toplamda 1 milyon 926 bin 799 bin lira para cezası kesilirken 52 aracın trafikten men edildiği öğrenildi.

İstanbul'da 01 Ağustos-31 Ağustos tarihleri arasında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından otoyollarda trafiği tehlikeye düşürerek araç kullanan kişilere yönelik bir dizi operasyon yapıldı.

MAKAS ATANLARA CEZA YAĞDI

Polisin yaptığı baskınlarda bin 234 araç sürüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Aksine bir işaret bulunmadıkça, sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri" içerikli 46/2-G maddesi gereğince bin 228 TL liradan toplam 1 milyon 515 bin 352 TL ceza kesildi.

DRİFT YAPANLARDA POLİSTEN KAÇAMADI

Öten yandan 67 araç sürücüsüne ise aynı kanunun "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmesi sureti ile veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" içerikli 67/1D maddesi gereğince 6 bin 141 TL'şer liradan toplam 411 bin 447 TL idari para cezası işlemi uygulandığı belirtildi.

Polisin yaptığı denetimlerde 52 araç trafikten men edilirken, 12 vatandaşın sürücü belgesine ise geçici olarak el konulduğu öğrenildi. Ağustos'ta kural tanımayan sürücülere kesilen ceza miktarı 1 milyon 926 bin 799 bin liraya ulaştı.