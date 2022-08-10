İstanbul'da Ağustos Ayının İlk Haftasında 104 Kilo Uyuşturucu Madde, 92 Bin 229 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

EDDA SÖNMEZ

İstanbul'da ağustos ayının ilk haftasında yapılan operasyonlarda toplam 104 kilo 899 gram uyuşturucu madde ve 92 bin 229 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu operasyonlar sonucu bin 81 şüpheli hakkında işlem yapılırken 94 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamaya göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul'da 1-7 Ağustos 2022 tarihleri arasında uyuşturucu kaçakçılığına yönelik operasyon ve denetimler yapıldı. İlçe emniyet müdürlüklerinin de desteğiyle yapılan denetimlerde 32 kilo 699 gram uyuşturucu maddeyle 91 bin 519 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Aldıkları bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3-5 Ağustos 2022 tarihleri arasında da Ümraniye'de iki ayrı operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda da iki otomobilde yapılan aramalarda 72 kilo 200 gram esrar ve 710 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bu denetimler ve operasyonlar sonucu toplam bin 81 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 94'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.