İstanbul'da ahşap köşk alev alev yandı! Yangın diğer yakadan görüldü - Son Dakika
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İstanbul'da ahşap köşk alev alev yandı! Yangın diğer yakadan görüldü

19.06.2022 21:25

İstanbul'da Üsküdar'da 2 katlı ahşap köşkte büyük bir yangın çıktı. Çıkan yangın, Avrupa yakasından da görüldü.

Üsküdar ilçesi Beylerbeyi Şair Asaf Halet Çelebi Sokak'ta bulunan koruluk içeresindeki 2 katlı ahşap kçşkte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Son dakika gündem: BEYLERBEYİ'NDE 2 KATLI AHŞAP KÖŞKTE YANGIN (2)

AVRUPA YAKASINDAN DA GÖRÜLDÜ

Alevlerin Avrupa yakasından da görüldüğü yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı. Yanan köşkün metruk olduğu öğrenildi.

Son dakika gündem: BEYLERBEYİ'NDE 2 KATLI AHŞAP KÖŞKTE YANGIN (2)

YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle koruda güvenlik önlemi alındı.

Son dakika gündem: BEYLERBEYİ'NDE 2 KATLI AHŞAP KÖŞKTE YANGIN (2)
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Kaynak: DHA

Üsküdar, Çelebi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da ahşap köşk alev alev yandı! Yangın diğer yakadan görüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da ahşap köşk alev alev yandı! Yangın diğer yakadan görüldü - Son Dakika
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