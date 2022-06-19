Üsküdar ilçesi Beylerbeyi Şair Asaf Halet Çelebi Sokak'ta bulunan koruluk içeresindeki 2 katlı ahşap kçşkte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin Avrupa yakasından da görüldüğü yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı. Yanan köşkün metruk olduğu öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle koruda güvenlik önlemi alındı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da ahşap köşk alev alev yandı! Yangın diğer yakadan görüldü - Son Dakika