Alevlerin Avrupa yakasından da görüldüğü yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı. Yanan köşkün metruk olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Üsküdar, Çelebi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da ahşap köşk alev alev yandı! Yangın diğer yakadan görüldü - Son Dakika

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