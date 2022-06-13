İstanbul'da aile boyu uyuşturucu ticareti

Çağlayan'da uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine Kağıthane Mobil Park timi, zula olarak kullanılan metruk bir binaya baskın düzenledi. Baskın anları kameralara yansırken, yapılan aramalarda çok miktarda satışa hazır esrar maddesi ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 2'si kadın 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çağlayan'da metruk bir binada uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarını alan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park timi, semtteki metruk bir binada baba ve kızının uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bina etrafında bir süre fiziki çalışma yapan polis, binaya çok sayıda şahsın girip çıktığını tespit etti. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye basan Kağıthane Mobil Park timi, sokağa geldiğinde bir şahıs panikle metruk binaya girdi.

Metruk binada aile boyu uyuşturucu ticareti

Hemen içeriye giren polis ekipleri, Hasan K., kızı Arzu Y. (23), dünürü İnci Y. (48) ve uyuşturucu maddeyi satmak için almaya gelen Mehmet Y.'yi (32) etkisiz hale getirdi. Şahısların Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasını yapan Kağıthane polisi, Arzu Y.'nin "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan arandığı ortaya çıktı. Polis Mehmet Y.'nin üstünde yaptığı aramada uyuşturucu madde buldu. Binada yapılan aramalarda ise yaklaşık 400 gram esrar, 2 adet hassas tartı, kurusıkı tabanca ile uyuşturucu madde paketleme kullanılan çok sayıda şeffaf poşet ele geçirdi.

Hepsi de adli kontrolle serbest kaldı

Binada yapılan aramalar kameralara yansırken, aramaların ardından 2'si kadın 4 şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyette ifadelerinin alınmasının ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan adli işlemleri yapılan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheliler adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - İSTANBUL