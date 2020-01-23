İstanbul'da, ailesiyle kavga edip havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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İstanbul'da, ailesiyle kavga edip havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı
1 saat önce
Üsküdar'da, evde ailesiyle kavga edip havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:08 Kaynak: AA
Üsküdar'da, evde ailesiyle kavga edip havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayan vatandaşlar, Cumhuriyet Mahallesi Karadere Sokağı'ndaki bir evde aile içi kavga olduğunu bildirdi.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden polis ekiplerince, silah sesleri gelen evin çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Eve giren polis, psikolojik sorunları bulunduğu ve alkollü olduğu belirtilen O.Ç'yi (38) gözaltına aldı.
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