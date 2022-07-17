Son dakika gündem: İstanbul'da akaryakıt istasyonunda dehşet anları: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: İstanbul'da akaryakıt istasyonunda dehşet anları: 3 yaralı

17.07.2022 19:47
Son dakika gündem: İstanbul'da akaryakıt istasyonunda dehşet anları: 3 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre Yeniköy'de bir akaryakıt istasyonunda aracının içerisinde rahatsızlanan sürücü, fren yerine gaza basınca ortalık karıştı.

Yeniköy'de bir akaryakıt istasyonunda aracının içerisinde rahatsızlanan sürücü, fren yerine gaza basınca ortalık karıştı. Kontrolden çıkan otomobil, önce yakıt alan sürücüye ve çalışana ardından da diğer araca çarparak durabildi. İki aracın aracında kalan çalışan ve sürücü ile rahatsızlanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Sarıyer Yeniköy Köybaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki akaryakıt istasyonunda 34 DP 948 plakalı otomobilin sürücüsü Ömer Tevfik Burcu, henüz bilinmeyen bir nedenle rahatsızlandı. Sürücü, fren yerine gaza basınca kontrolünden çıkan araç, o esnada istasyonda 34 GT 3845 plakalı otomobiline yakıt alan Gürsel Şimşek'e ve istasyon görevlisi Serhat Katar'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki kişiyi önüne alan araç, park halindeki otomobile çarparak sıkıştırdı.

FREN YERİNE GAZA BASINCA ORTALIK KARIŞTI

Feci kazada Şimşek ve Katar yaralanırken, istasyon çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan iki kişiyi araçların arasından kurtarırken, sağlık ekipleri ise rahatsızlanan sürücüyle birlikte yaraladığı 2 kişiyi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. İstasyon görevlisi Katar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İSTASYONDAKİ KAZADA FACİADAN DÖNÜLDÜ

Öte yandan polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından araçlar trafik çekicisi yardımıyla bulundukları yerden kaldırılacak emniyet otoparkına götürüldü. Yakıt pompasında ise maddi hasar meydana geldi.

(Doğan Can Cesur/İHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | İSTANBUL-BAĞCILAR'DA SİLAHLI SALDIRI: 3 YARALI Son dakika haberleri | İSTANBUL-BAĞCILAR'DA SİLAHLI SALDIRI: 3 YARALI Afyonkarahisar'da akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı Afyonkarahisar'da akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika gündem: İstanbul'da akaryakıt istasyonunda dehşet anları: 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:46 Sibel Can konserinde olay çıkaran Edremit Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama: "Hoş geldiniz" demek istedim
19:44 Lazar Markovic, Süper Lig'e geri dönüyor! Gaziantep FK transferde sona geldi
19:03 Kırıkkale Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik saldırıya uğradı!
18:37 Manchester United, Lisandro Martinez'i renklerine bağladı! Ajax'a 57 milyon euro ödenecek
18:04 Balıkesir'de büyüyen orman yangınla ilgili yetkililer tek görüşte birleşti: Enerji nakil hatlarından kaynaklı olabilir
17:33 Ukraynalı mülteciyi evine alan İngiliz adam 10 yıllık evliliğini bitirdi! Şimdi yardım bekliyor
17:30 Kız kardeşini tabancayla öldürüp dedikoduyu bahane etti!
17:22 Fenerbahçe'den, Galatasaray'a transfer çalımı! Joao Pedro ile imzalar atılacak
16:52 2 yıldır komada olan kadın uyanır uyanmaz bu sözleri sarf etti: Kardeşim komaya sokana kadar beni dövdü, onu bulun
16:46 Filenin Sultanları, Sırbistan'a 3-0 yenildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 20:18:18. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: İstanbul'da akaryakıt istasyonunda dehşet anları: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement