İstanbul'da akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyon: 240 bin 460 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul'da akaryakıt kaçakçılarına yönelik yürütülen operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lirayı bulan toplam 240 bin 460 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı. Kaçak akaryakıtların tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu ifade edildi.