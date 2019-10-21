İstanbul'da akıl almaz kaza kamerada

Şişli'de sollama yapmak isteyen genç sürücü aracıyla şaha kalkıp ters döndü

Yolda yürüyen vatandaş ölümden saniyelerle kurtuldu

İSTANBUL - Şişli'de bir AVM'nin önünde otomobiliyle yavaş bir şekilde seyreden genç sürücü, sollama yapacağı esnada önündeki aracın tekerleğine çarparak şaha kalktıktan sonra ters döndü. Akıl almaz kaza güvenlik kameralarına yansırken, aracın düştüğü yerde yürüyen vatandaş saniyelerle ölümden kurtuldu.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde 34 BAT 731 plakalı otomobil ile yavaş bir hızda seyir halinde olan Emre Berk Baydan(23), AVM'nin önüne doğru gitmeye başladı. Genç sürücü karşı yönden araç geldiği esnada önünde giden İlhan Doğan idaresindeki 41 UR 600 plakalı otomobili sollamak istedi. Dar bir mesafeden sollama yapan genç sürücü, önündeki aracın tekerleğine çarparak şaha kalktı. Kontrolden çıkan araç vatandaşların gözü önünde devrilerek ters döndü. Akıl almaz kaza ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, karşı yönden araç geldiği esnada bir otomobil diğer otomobili sollamak istiyor. Önündeki aracın tekerleğine çarpan otomobil havalanarak ters dönüyor. Aracın düştüğü yerde yürüyen bir vatandaş ise saniyelerle ölümden kurtuluyor.

Vatandaş ölümden saniyelerle kurtuldu

Kaza sonucu hafif yaralanan genç sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı sürücüyü tedbir amaçlı hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaparak tutanak tuttu. Kaza nedeniyle araç trafiğine kapatılan sokak, ters dönen aracın çekici yardımıyla kaldırılmasıyla normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.