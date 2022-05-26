İstanbul'da akıl almaz olay: Hırsız kaçtığı çatıdan çocuğun üstüne düştü - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da akıl almaz olay: Hırsız kaçtığı çatıdan çocuğun üstüne düştü

26.05.2022 09:44
İstanbul'da akıl almaz olay: Hırsız kaçtığı çatıdan çocuğun üstüne düştü

Beyoğlu'nda girdiği bir evde, ev sahibiyle karşılaşan hırsız, korkudan çatıya çıktı.

Beyoğlu'nda girdiği bir evde, ev sahibiyle karşılaşan hırsız, korkudan çatıya çıktı. Çatıda gezinen hırsız dengesini kaybedince sokakta yürüyen bir çocuğun üstüne düştü. Panikle yerinden kalkarak kaçmaya çalışan hırsız, bu kez de çıktığı merdivenden başka bir sokağa düşerek bacağını kırdı. Yaralanan hırsız sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahıs, hırsızlık yapmak için tek katlı müstakil bir eve girdi. İçeride çalacak bir şeyler aradığı esnada şahıs ev sahibiyle karşılaştı. Adamı karşısında gören hırsız, korkuyla evden çıkarak çatıya çıktı. Ev sahibinin aşağıya indirmeye çalıştığı hırsız dengesini kaybedince o esnada okula giden 9 yaşındaki Furkan A.'nın üstüne düştü.

Kaçtığı çatıdan çocuğun üstüne düştü

Neye uğradığını şaşıran çocuk ayağından hafif şekilde yaralanırken, hırsız ise panikle kaçmaya başladı. Çıkmaz sokak olduğu için yolu bulamayan hırsız, bu kez de bir binanın merdivenlerini tırmandı. Sonuna gelen hırsız buradaki yükseklikten bir kez daha aşağıya düştü. Bacağı kırılan hırsız, birkaç metre yürüdükten sonra yere yığıldı.

Yolu bulamayınca bir daha yere düştü

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı hırsızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.

"Hırsızlık yapmış korkudan kendisini aşağıya atmış"

Olayla ilgili konuşan çocuğun ağabeyi Burak Turan A., "Kaçarken çocuğun üstüne düşmüş. Kardeşimin ayağının üstüne düştü. Şu anda ambulansta, herhalde ayağını kırdı. Kardeşimin de durumu iyi, şu an okulda" dedi. Bir başka vatandaş ise, "Hırsızlık yapmış korkudan kendisini aşağıya atmış. Yabancı uyruklu ve yüzde 90 hırsız. Ayağı kırık gibi geldi. Mahalle sakinleri de polisi ve sağlık ekiplerini aradılar. Sonra ambulans geldi ve bindirdiler" diye konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Beyoğlu'nda 'değnekçi' suçüstü yakaladı Beyoğlu'nda 'değnekçi' suçüstü yakaladı 15 Yıllık Festus Okey Davasında 4. Kez Karar Verildi: Polis Memuruna 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezası 15 Yıllık Festus Okey Davasında 4. Kez Karar Verildi: Polis Memuruna 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezası
Kaynak: İHA

Hırsızlık, Beyoğlu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da akıl almaz olay: Hırsız kaçtığı çatıdan çocuğun üstüne düştü - Son Dakika


Son Dakika
09:25 Muş merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik baskında 18 kişi gözaltına alındı
09:22 Oğlum dizisinin dün akşamki bölümünde ne oldu? Final bölümünde neler yaşandı?
09:19 TEM Otoyolunda 5'i karavan 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
09:16 26 Mayıs güncel döviz kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:55 Burcu Esmersoy'un 1 aylık kazancı dudak uçuklattı
08:55 TRT bandrol ücretleri artırıldı! Bu kararla birlikte akıllı telefon, akıllı saat, bilgisayar ve tabletlerin fiyatları artacak...
08:49 26 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum!
08:46 Şahan Gökbakar'dan "Dilimli karpuz" sitemi: Çocukken pazarda 1 dilim ikram ederlerdi
08:41 Evine şafak operasyonu düzenlenen şüphelinin annesi isyan etti: Yine ne yaptı? Cezaevine girse de kurtulsak!
08:38 Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde Suriye'deki sınır ötesi operasyon yer alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 09:49:28. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da akıl almaz olay: Hırsız kaçtığı çatıdan çocuğun üstüne düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement