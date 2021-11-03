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İstanbul'da akıl almaz olay kamerada: Yemek yerken üzerine tente devrildi - Son Dakika

İstanbul'da akıl almaz olay kamerada: Yemek yerken üzerine tente devrildi

03.11.2021 09:55

İstanbul'da akıl almaz olay kamerada: Yemek yerken üzerine tente devrildi Sarıyer'de restoranda yemek yiyen bir kadın üzerine tente devrilmesi sonucu yaralandı Sarıyer'de bir restoranda yemek yiyen kadının üzerine şiddetli rüzgar sonucu devrilen tente düştü.

İstanbul'da akıl almaz olay kamerada: Yemek yerken üzerine tente devrildi

Sarıyer'de restoranda yemek yiyen bir kadın üzerine tente devrilmesi sonucu yaralandı

İSTANBUL - Sarıyer'de bir restoranda yemek yiyen kadının üzerine şiddetli rüzgar sonucu devrilen tente düştü. Olay anı kameralara yansırken, yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, bir kadın restoranda gelerek yemeye başladı. Bir süre sonra çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle tente sallanmaya başladı. Çalışanların düşmesini engellemek için yoğun çaba sarf ettiği tente, bir süre sonra devrildi. O esnada altında olan kadın, tentenin üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

Yemek yerken üzerine tente devrildi

Olayın ardından yaralı kadını tentenin altından çıkartan çalışanlar ilk müdahaleyi de yaptı. Yaralı kadın ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis ekipler ise olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'da akıl almaz olay kamerada: Yemek yerken üzerine tente devrildi
İstanbul'da akıl almaz olay kamerada: Yemek yerken üzerine tente devrildi
İstanbul'da akıl almaz olay kamerada: Yemek yerken üzerine tente devrildi
İstanbul'da akıl almaz olay kamerada: Yemek yerken üzerine tente devrildi

Yemek Tarifi, İstanbul, Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da akıl almaz olay kamerada: Yemek yerken üzerine tente devrildi - Son Dakika


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