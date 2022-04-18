İstanbul'da akıl almaz olay: Sahte hoca üfürükçülük yöntemiyle dolandırdı - Son Dakika
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İstanbul'da akıl almaz olay: Sahte hoca üfürükçülük yöntemiyle dolandırdı

18.04.2022 23:07
İstanbul'da akıl almaz olay: Sahte hoca üfürükçülük yöntemiyle dolandırdı

Kağıthane'de tekstil atölyesinde çalışan bir kişi, psikolojik sorunları olan annesini muska ve şifalı karışımla iyileştireceğini söyleyen sahte hocaya binlerce lirasını kaptırdı.

Kağıthane'de tekstil atölyesinde çalışan bir kişi, psikolojik sorunları olan annesini muska ve şifalı karışımla iyileştireceğini söyleyen sahte hocaya binlerce lirasını kaptırdı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen sahte hoca, adli kontrolle serbest kaldı.

Kağıthane'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, tekstil atölyesinde çalışan Cenk E., psikolojik sorunları olan annesi Sıdıka E.'nin iyileşmesi için çözüm yolları aramaya başladı. Bu sırada işyerinden tanıştığı Osman E. (48), Cenk E.'ye annesini dua okuyarak iyileştireceğini söyledi.

KENDİSİNE İNANANLARDAN PARA TOPLADI

Osman E., kendisine inanan Cenk E. ve çevresinde bulunanlardan çok miktarda para topladı. Cenk E., durumdan şüphelenerek bazı sorular sormaya başlayınca kendisini hoca olarak tanıtan Osman E. ile aralarında tartışma çıktı.

FOYASI ORTA ÇIKTI

Tartışma seslerini duyan vatandaşların aile içi şiddet ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları sorgulamada sahte hocanın foyasını ortaya çıkartarak gözaltına aldı.

"ŞİFALI KARIŞIM VERECEĞİM"

Kağıthane polisi, Osman E.'nin daha önce de yine kendisini hoca olarak tanıttığı Nuray T.'yi 11 bin lira alarak "Şifalı karışım vereceğim" diyerek dolandırdığı belirlendi. Kadının Osman E.'ye üç muska karşılığında bin 800 lira para verdiği de öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Kendisini hoca olarak tanıtan Osman E.'nin emniyet kayıtlarında "açıktan hırsızlık", "şantaj" ve "kasten yaralama" suçlarından kaydı olduğu tespit edildi. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan Osman E., ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne teslim edildi. Burada "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adli işlem yapılan Osman E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

MUSKA VERİP PARA ALDIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan. şahsın dolandırdığı bir kadına para karşılığı muska verdiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahısla kadının yan yana yürüdüğü sırada kadına cebinden bir şey çıkartıp verdiği ve kadından para aldığı görülüyor.

İstanbul'da akıl almaz olay: Sahte hoca üfürükçülük yöntemiyle dolandırdı
İstanbul'da akıl almaz olay: Sahte hoca üfürükçülük yöntemiyle dolandırdı
İstanbul'da akıl almaz olay: Sahte hoca üfürükçülük yöntemiyle dolandırdı
İstanbul'da akıl almaz olay: Sahte hoca üfürükçülük yöntemiyle dolandırdı
İstanbul'da akıl almaz olay: Sahte hoca üfürükçülük yöntemiyle dolandırdı
İstanbul'da akıl almaz olay: Sahte hoca üfürükçülük yöntemiyle dolandırdı
İstanbul'da akıl almaz olay: Sahte hoca üfürükçülük yöntemiyle dolandırdı
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Dolandırıcılık, Asayiş Büro, Kağıthane, dua, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da akıl almaz olay: Sahte hoca üfürükçülük yöntemiyle dolandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da akıl almaz olay: Sahte hoca üfürükçülük yöntemiyle dolandırdı - Son Dakika
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