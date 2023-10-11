 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da genç kadın yürüdüğü kaldırımın çökmesi sonucu oluşan dev çukura düştü - Son Dakika

İstanbul'da genç kadın yürüdüğü kaldırımın çökmesi sonucu oluşan dev çukura düştü

Son Güncelleme: 11.10.2023 16:15

İstanbul Şişli'de yürüdüğü kaldırımın aniden çökmesi sonucu oluşan çukura düşen 36 yaşındaki bir kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaldırımda oluşan çukur herkesi şaşkına çevirirken, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde yaşanan akılalmaz olay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Genç bir kadın, yürüdüğü kaldırımın aniden çökmesi sonucu oluşan çukura düştü.

YARALANARAK HASTANEYE KALDIRILDI

36 yaşındaki kadın, kaldırımda hareket halindeyken bir anda çökme yaşandı. Kaldırımda oluşan çukura düşen genç kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

DEV BİR ÇUKUR OLUŞTU

Kazanın ardından kaldırımda oluşan çukur herkesi şaşkına çevirirken, şans eseri hayatta kalan kadının yaşadığı korkunç olay kameralara anbean yansıdı.

İstanbul, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da genç kadın yürüdüğü kaldırımın çökmesi sonucu oluşan dev çukura düştü - Son Dakika


Son Dakika
17:09 Fenerbahçe servet kazanacak! Szymanski'nin kaç paraya transfer olacağını bir de Menajerinden dinleyin
17:08 Hamas, İsrail'in Ben Gurion havaalanına bomba yağdırdı! Saldırı sonrası tüm uçuşlar durduruldu
16:23 Nerede oynanacak? Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa finali hakkında yeni açıklama
16:24 Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti
16:17 Dilan Polat ve Engin Polat için hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı! Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçu var
16:11 İstanbul'da genç kadın yürüdüğü kaldırımın çökmesi sonucu oluşan dev çukura düştü
15:59 Putin, İsrail-Filistin çatışmasında yaklaşan tehlikeyi işaret etti
15:56 İsrail Gazze'deki İslam Üniversitesi'ni bombaladı
15:49 Halk Ekmek Fabrikası'nda bakterili un iddiası! Görüntüler paylaşıldı, gözler Yavaş'a çevrildi
15:43 Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın dizisi Cannes'da! İlk afiş de yayınlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2023 17:35:23. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da genç kadın yürüdüğü kaldırımın çökmesi sonucu oluşan dev çukura düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement