İstanbul'da genç kadın yürüdüğü kaldırımın çökmesi sonucu oluşan dev çukura düştü

İstanbul'un Şişli ilçesinde yaşanan akılalmaz olay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Genç bir kadın, yürüdüğü kaldırımın aniden çökmesi sonucu oluşan çukura düştü.
36 yaşındaki kadın, kaldırımda hareket halindeyken bir anda çökme yaşandı. Kaldırımda oluşan çukura düşen genç kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından kaldırımda oluşan çukur herkesi şaşkına çevirirken, şans eseri hayatta kalan kadının yaşadığı korkunç olay kameralara anbean yansıdı.
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