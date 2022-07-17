İstanbul'da akılalmaz olay! Gölet parkındaki kazlar 2 kadın tarafından çalındı - Son Dakika
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İstanbul'da akılalmaz olay! Gölet parkındaki kazlar 2 kadın tarafından çalındı

17.07.2022 19:58

İstanbul Bahçeşehir Gölet Parkı'nda yabancı uyruklu oldukları iddia edilen 2 kadın, göl kenarında yüzde 2 kazı yakalayıp sırt çantasına koyarak götürdü. Kadınlar, kazları dün akşam kendilerinin getirdiğini öne sürdü. Olay anına ilişkin görüntüleri paylaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "İnanmak zor ancak oluyor bunlar. Uyum, birlikte yaşam, entegrasyon vs. Mümkün değil." dedi.

Başakşehir ilçesinde bulunan Bahçeşehir Gölet Parkı'ndaki kazların çalınmasına ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre parka gelen 2 kadın, kazlardan iki tanesini sırt çantasına koyarak götürdü.

KAZLARI KENDİLERİ GETİRMİŞ

Kadınlar, yanlarına gelerek kazları bırakmaları gerektiğini söyleyenlere ise ilginç bir yanıt verdi. İddiaya göre iki kadın, kazları dün akşam kendilerinin getirdiklerini söyleyerek parktan uzaklaştı.

"İNANMAK ZOR ANCAK OLUYOR"

Sığınmacı karşıtı çıkışları ile bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Olay anının görüntülerine yer veren Özdağ, paylaşımına "İnanmak zor ancak oluyor bunlar. Uyum, birlikte yaşam, entegrasyon vs. Mümkün değil." notunu düştü.

İstanbul'da akılalmaz olay! Gölet parkındaki kazlar 2 kadın tarafından çalındı
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SON DAKİKA: İstanbul'da akılalmaz olay! Gölet parkındaki kazlar 2 kadın tarafından çalındı - Son Dakika
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