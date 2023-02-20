İstanbul'da akıl almaz olay: Zemine 1 buçuk metrelik kaçak kat indi - Son Dakika
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İstanbul'da akıl almaz olay: Zemine 1 buçuk metrelik kaçak kat indi

20.02.2023 17:54

İstanbul'da akıl almaz olay: Zemine 1 buçuk metrelik kaçak kat indi Kağıthane'de bir şahıs binanın zeminini aylarca gizlice kazarak yaklaşık 1 buçuk metre kaçak kat indi Molozların taşındığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay ortaya çıktı Polis şahsın peşine düşerken, zemin katı...

İstanbul'da akıl almaz olay: Zemine 1 buçuk metrelik kaçak kat indi

Kağıthane'de bir şahıs binanın zeminini aylarca gizlice kazarak yaklaşık 1 buçuk metre kaçak kat indi

Molozların taşındığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay ortaya çıktı

Polis şahsın peşine düşerken, zemin katı gören vatandaşlar şoke oldu

İSTANBUL - Kağıthane'de bir şahıs aylar önce gizlice bir binanın zemininde kazı çalışması yaparak kaçak kat indi. Şahsın yaklaşık 1 buçuk metre kazı yaptığı moloz, hafriyat ve toprakları da kamyonetlerle taşıdığı akıl almaz olay, vatandaşların ihbarıyla ortaya çıktı. Zemin katı görenlerin şoke olduğu olayla ilgili polis kaçan şahsın peşine düştü. Olayla ilgili konuşan Alican Karakaş, "Bu kadar vicdansızlık olamaz, yazık günahtır. Bu durumun kelimelerle tarifi olamaz. Bu zamanda kardeşlerimiz ölmüş, enkaz altından insanları çıkartıyoruz" dedi.

Kağıthane Ortabayır Mahallesi'ndeki bir sokakta bulunan 5 katlı bir binanın zemin katına aylar önce gizlice giren bir şahıs, burada kazı çalışması yapmaya başladı. Zeminde 3 ayrı yerde kazı yapan şahıs, çıkan moloz, hafriyat ve toprakları da kamyonetlerle alandan taşıdı. Çalışmaların gizlice sürdürdüğü ve soranlara da tadilat yaptığını söyleyen şahıs, bugün öğle saatlerinde çalışmalara devam ettiği esnada zemin kata rahatça ulaşabilmek için binanın arka tarafının duvarını kırdı. Şahıs buradan hafriyat ve toprakları taşıyacağı esnada vatandaşlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekibi sevk edilince şahıs apar topar olay yerinden kaçtı.

Zeminde yaklaşık 1 buçuk metre kazarak kaçak kat indi

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, içeriye girdiklerinde gördükleri manzara karşısında adeta şaşkına döndü. Şahsın içeride zeminden yaklaşık 1 buçuk metre aşağıya kaçak kat indiği ve alanı tahtalarla güçlendirip beton dökme aşamasına geçtiğini gördü. Vatandaşların da şoke olduğu olay sonrası Kağıthane Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kaçak kazılan yerleri doldurmak için çalışma başlattı. Zabıta ekipleri ise çevrede önlem alırken, polis ekipleri de kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

"Enkaz altından insanları çıkartıyoruz, bu şekilde bunu yapmak vicdansızlıktır"

Olayla ilgili konuşan Alican Karakaş, "Bu kadar vicdansızlık olamaz, yazık günahtır. Bu durumun kelimelerle tarifi olamaz. Bu zamanda kardeşlerimiz ölmüş, enkaz altından insanları çıkartıyoruz. Bu şekilde bunu yapmak vicdansızlıktır. Biz belediye ekipleriyle çok yardıma koştuk, şunu gördük şok olduk. Biz de şahit olduk, buradan moloz alanları gördük ve şahsa sorup 'hayırdır ne iş yapıyorsun' dedik. Bize, 'içeride insanlar vardı, düzeltiyoruz. Bodrum yapıyoruz' dedi. Burada kaç kişi oturuyor, yazık günahtır. Zaten şahıs önce gelenlere kapıyı açmamış, arkasından polis arkadaşlar gelince arkadan kaçıp gitmiş" dedi.

Kaynak: İHA
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Kağıthane, İstanbul, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da akıl almaz olay: Zemine 1 buçuk metrelik kaçak kat indi - Son Dakika

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