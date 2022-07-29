Bakkal, çikolata çalan kız çocuklarının Türk bayrağı önünde fotoğrafını çekerek Facebook'ta ifşa etti! - Son Dakika
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Bakkal, çikolata çalan kız çocuklarının Türk bayrağı önünde fotoğrafını çekerek Facebook'ta ifşa etti!

29.07.2022 09:57

İstanbul'da bir bakkal skandal bir harekete imza attı. Bakkal dükkanından çikolata çalan iki kız çocuğunu dükkanında alıkoyup ardından Türk bayrağı önünde fotoğraflarını çekip bunu da Facebook hesabından paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları, küçük çocukları alıkoyup ifşa eden bakkalcının suç işlediğini belirtti.

Facebook'taki bir grupta paylaşılan fotoğraf karesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Söz konusu fotoğrafta, masaya konulmuş birkaç çikolata ve içeceğin arkasında iki kız çocuğu bulunuyor. Çocukların arkasındaki duvara da Türk bayrağı asıldığı görülürken, korkuyla kameraya bakan çocukların yaşadıkları endişe yüzlerinde yansıyor.

BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

Bir bakkal tarafından yapılan paylaşımda fotoğrafın üzerine da 'İstanbul/ Bahçelievler, bu hırsızlara dikkat edin' diye not düşmüş. Gelen tepkiler üzerine sayfadan fotoğraf kaldırıldı ancak grup üyeleri arasında tartışma doğdu.

İşte sosyal medyayı karıştıran o paylaşım;

Çikolata çalan kız çocuklarının Türk bayrağının önünde fotoğrafını çekip sosyal medyada afişe etti

PAYLAŞIMI YAPAN KİŞİ SUÇ MU İŞLEDİ?

Gruptaki bazı bakkallar çocukların bu şekilde afişe edilmesini doğru bulmazken bazıları da bu tür paylaşımların caydırıcı olduğu görüşünü savundu. Çok sayıda Twitter kullanıcısı da fotoğrafa olan tepkilerini dile getirdi. Kullanıcılar reşit olmayan çocukların alıkonulduğunu ve fotoğrafla afişe edildiğini belirterek paylaşımı yapan kişinin suç işlediğini belirtti. Kimi kullanıcılar da çocuklara terörist muamelesi yapıldığını öne sürdü.

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