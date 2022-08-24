Beykoz'da Yıkım Bugün de Sürdü. Mahalleli: "Birilerinin Bu Olaya 'Dur' Demesi Lazım" - Son Dakika
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Beykoz'da Yıkım Bugün de Sürdü. Mahalleli: "Birilerinin Bu Olaya 'Dur' Demesi Lazım"

24.08.2022 16:26
Beykoz'da Yıkım Bugün de Sürdü. Mahalleli: "Birilerinin Bu Olaya 'Dur' Demesi Lazım"

İstanbul’da AKP’li Beykoz Belediyesi, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına karşın Tokatköy Mahallesi’ndeki evleri kentsel dönüşüm kapsamında yıkmaya devam etti. Mahalleli Elif Çelik, yetkililere seslenerek, “Birilerinin bu olaya ‘dur’ demesi lazım” dedi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul'da AKP'li Beykoz Belediyesi, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına karşın Tokatköy Mahallesi'ndeki evleri kentsel dönüşüm kapsamında yıkmaya devam etti. Mahalleli Elif Çelik, yetkililere seslenerek, "Birilerinin bu olaya 'dur' demesi lazım" dedi.

AKP'li Beykoz Belediyesi'nin yıkım ekipleri, Tokatköy Mahallesi'ndeki evleri kentsel dönüşüm kapsamında yıkmak için önceki gün mahalleye girmişti. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararını gerekçe göstererek yıkıma engel olmaya çalışan mahalleli, sokaklara barikatlar kurmuştu. Bunun üzerine çevik kuvvet ekipleri, mahalleliye biber gazıyla müdahale etmişti. Mahalleli ile polis arasında yaşanan arbede sonucunda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

"ZULMEDEREK ÇIKARTMAK OLMAZ"

Mahallede yıkım çalışmaları bugün de sürdü. Boşaltılan evler yıkılırken; evlerini tahliye etmeyen yurttaşlar da evlerin önünde nöbet tuttu. Mahalleli Elif Çelik, dönüşümün zorla olmaması ve gönül rızası ile yapılması gerektiğini söyledi. "İmza verip çıkmış insanlar olabilir ama istemeyeni zulmederek çıkartmak diye bir şey olamaz" diyen Çelik, bunun insan haklarına aykırı olduğunu dile getirdi. Yetkililere de seslenen Çelik, "Birilerinin bu olaya 'dur' demesi lazım" çağrısı yaptı.

"BİR TANE ÖNLEM ALMADAN YIKIMA GELİYORSUNUZ"

Yurttaşlardan birisi de bir evin yıkımı sürerken barikat kuran çevik kuvvet ekiplerine, "Bu vatandaşa bu eziyet yapılmaz. Lütfen duyarlı olalım artık" diye seslendi. "Hiç mi vicdanlı insanlar yok" diye soran yurttaş, "Vicdanınız sızlasın biraz. Her bina için asbest raporu dedik. Yıkım için ruhsat istedik. Bir tane önlem almadan yıkıma geliyorsunuz" diye konuştu.

"NEREDE BU DEVLET"

Başka bir yurttaş da "Milleti zehirliyorlar burada. Böyle bir yasa, adalet var mı? Nerede bu hukuk, nerede bu yasa, nerede bu devlet" diye isyan etti.

BAZI KÜMES HAYVANLARI ENKAZIN ALTINDA KALDI

Öte yandan, bir yurttaş, yıkılan evlerinin altında hayvanlarının (kümes hayvanları) kaldığını söyledi. Yurttaş, molozların altında telef olan 6 hayvan çıkardıklarını öne sürdü. Bazıları da canını zor kurtardığını belirtti.

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Kaynak: ANKA

Elif Çelik, AK Parti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz'da Yıkım Bugün de Sürdü. Mahalleli: 'Birilerinin Bu Olaya 'Dur' Demesi Lazım' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beykoz'da Yıkım Bugün de Sürdü. Mahalleli: "Birilerinin Bu Olaya 'Dur' Demesi Lazım" - Son Dakika
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