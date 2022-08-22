Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Faggo, Beykoz'daki Yıkıma Karşı Çıktı: "Bu, Olacak İş Değil. Bu, Haneye Tecavüz" - Son Dakika
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Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Faggo, Beykoz'daki Yıkıma Karşı Çıktı: "Bu, Olacak İş Değil. Bu, Haneye Tecavüz"

22.08.2022 17:42

İstanbul'da AKP’li Beykoz Belediyesi, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen Tokatköy mahallesindeki evleri kentsel dönüşüm kapsamında yıkmak istedi. Mahalleli, çevik kuvvet polisi ile karşı karşıya geldi. Evinin yıkılmasını istemeyen ve uzun süre evlerinden çıkmayan vatandaşlar, biber gazı ve plastik mermi sıkılarak evlerinden çıkarıldı ve gözaltına alındı. Bu duruma tepki gösteren Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Faggo, "Bu, olacak iş değil. Bu, haneye tecavüz. Afet Dönüşüm Yasası'nın yeniden tartışılması gerekiyor. Çünkü yasa, şu andaki durumuyla bir 'soylulaştırma yasası' olarak kullanılıyor. Biz, göreceğiz ileride, burada kimler oturacak" dedi.

Haber: FAHRETTİN ÖZTÜRK - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İstanbul'da AKP'li Beykoz Belediyesi, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen Tokatköy mahallesindeki evleri kentsel dönüşüm kapsamında yıkmak istedi. Mahalleli, çevik kuvvet polisi ile karşı karşıya geldi. Evinin yıkılmasını istemeyen ve uzun süre evlerinden çıkmayan vatandaşlar, biber gazı ve plastik mermi sıkılarak evlerinden çıkarıldı ve gözaltına alındı. Bu duruma tepki gösteren Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Faggo, "Bu, olacak iş değil. Bu, haneye tecavüz. Afet Dönüşüm Yasası'nın yeniden tartışılması gerekiyor. Çünkü yasa, şu andaki durumuyla bir 'soylulaştırma yasası' olarak kullanılıyor. Biz, göreceğiz ileride, burada kimler oturacak" dedi.

AKP'li Beykoz Belediyesi'nin yıkım ekipleri, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen Tokatköy'deki evleri kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkmak için bugün sabah 07: 00 sıralarında mahalleye girdi. Yıkıma engel olmaya çalışan mahalleli, sokaklara barikatlar kurdu. Çevik Kuvvet polisleri, mahalleliye biber gazı ve plastik mermilerle müdahale etti.

"HALKIN TEK İSTEDİĞİ BİR MUHATAP"

Tokatköy'deki gelişmeler üzerine vatandaşlara destek olmak üzere bölgeye gelen Derin Yoksulluk Ağı kurucusu ve CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Faggo, ANKA Haber Ajansı'na şu değerlendirmeleri yaptı:

"Tokatköy'de uzun aylardır, aslında bir mücadele var. Özellikle kadınlar mücadele ediyor. Burada insanların tapu tasdik belgesi var, imar barışı için de başvuruyu yapmışlar. Burada tek istedikleri, -burası bir kentsel dönüşüm alanı- halkın tek istediği bir muhatap. Muhatapsızlık yaşıyorlar. Bugün bile bir belediye yetkilisi yok. Sadece polisler geldi. Biliyorsunuz, siz de tanık oldunuz. Gazlar, plastik kurşunlarla falan insanları evlerinden çıkardılar. Eşyaları bile belediye görevlileri çıkartıyor.

ZALİMCE BİR DÖNÜŞÜM SÜRÜYOR: Bu, olacak iş değil. Bu, haneye tecavüz. İnsanların özel eşyalarını daha onlar çıkmadan… Bir tebligatları yok örneğin. Tebligat gelmemiş yani tahliyeden. Bu kadar zalimce bir dönüşüm sürüyor. Ben, Sulukule'ye de tanık oldum, Fetihtepe'yi de görüyorum. Ama bu, böyle olmaz.

İLERİDE KİMLERİN BURALARDA OTURACAĞINI GÖRECEĞİZ: Aslında gerçekten Afet Dönüşüm Yasası'nın yeniden tartışılması gerekiyor. Çünkü yasa, şu andaki durumuyla bir 'soylulaştırma yasası' olarak kullanılıyor. Çünkü nerede, kentin merkezinde yoksul insanlar, yoksul mahalleler varsa… Güngören Tozkoparan öyle, Okmeydanı Fetihtepe öyle, Başakşehir'de Şahintepe mahallesi maalesef öyle ve Beykoz Tokatköy'de öyle. Niye? Çünkü Boğaz'ı görüyor, rantın yüksek olduğu bir yer. ve diyorlar ki burada yaşayanlar, 'Burayı özellikle boşaltıyorlar'. Çünkü burada bir şantiye kurulacak ve denizi gören bir yer. Biz, göreceğiz ileride, burada kimler oturacak."

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Kaynak: ANKA

Yoksulluk, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Faggo, Beykoz'daki Yıkıma Karşı Çıktı: 'Bu, Olacak İş Değil. Bu, Haneye Tecavüz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Faggo, Beykoz'daki Yıkıma Karşı Çıktı: "Bu, Olacak İş Değil. Bu, Haneye Tecavüz" - Son Dakika
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