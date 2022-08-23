Beykoz'da Evi Yıkılan Yurttaş, Molozların Üzerinde Gözyaşı Döktü: "Ben Nereye Gideceğim, Nereye Yatacağım? Bitirdiler Beni"

ÇAĞATAN AKYOL - FAHRETTİN ÖZTÜRK

İstanbul'da AKP'li Beykoz Belediyesi, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen Tokatköy mahallesindeki evleri kentsel dönüşüm kapsamında yıktı. Yaşanan arbede sırasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Hakan Kavukçu, yıkılan evinin bulunduğu yerde, "Ben nereye gideceğim? Nereye yatacağım? Mobilya alacağım. Neyle alacağım? Asgari ücretle çalışıyorum. Bitirdiler beni. Allah da onları bitirsin" diyerek gözyaşı döktü.

AKP'li Beykoz Belediyesi'nin yıkım ekipleri, Tokatköy mahallesindeki evleri kentsel dönüşüm kapsamında yıkmak için dün sabah mahalleye girmişti. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararını gerekçe göstererek yıkıma engel olmaya çalışan mahalleli, sokaklara barikatlar kurmuştu. Bunun üzerine çevik kuvvet ekipleri, mahalleliye biber gazıyla müdahale etmişti.

Maruz kalınan biber gazı nedeniyle bazı yurttaşlar fenalaşmıştı. Yıkılmak istenen bir ev de sahipleri ve mahalleli tarafından uzun süre terk edilmemişti. Çatıda bekleyen yurttaşlardan birisi ise intihar etmek istemişti. Müdahaleler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

"BU NASIL ZULÜMDÜR"

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan mahalle sakini Hakan Kavukçu, yıkılan evinin molozları üzerinde bugün gözyaşı döktü. Evinden hiçbir şeyini alamadığını söyleyen Kavukçu, "Bitirdiler beni. Allah da onları bitirsin" dedi. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'a seslenen Kavukçu, "Bu nasıl zulümdür" diye sordu.

"ÇÜRÜK RAPORUNU GETİRİN BANA"

"Cumhurbaşkanı 'Yapı kayıt belgesi alın, eviniz tapusudur' demedi mi" diyen Kavukçu, 20 bin lira vererek bu belgeyi aldığını belirterek, "Ben yandım, Allah da onları yaksın" dedi.

Komşuları yıkılan evin kolonlarının sağlam olduğuna söylerken Kavukçu da "Bu ev mi çürük? Kolonu yıkamıyorlar. Demirin kalınlığına bak. Murat Aydın, 'çürük' dediği evi yıkamadı. Çürük raporunu getirin bana" tepkisini gösterdi.

"KİRALAR BİN LİRADAN 5 BİNE YÜKSELDİ"

Dava sürecinin devam ettiğine dikkat çeken Hakan Kavukçu, adli tatil bitince kentsel dönüşümün büyük ihtimalle iptal edileceğini vurguladı. "Bu devlet kimseye parasını ödemedi" diyen Kavukçu, Tokatköy'de daha önce bin ila bin 500 lira arasında değişen ev kiralarının şu anda 5 bin liraya yükseldiğini söyledi.

"BİR DEVLET, BİR KİŞİYE BAĞLI OLAMAZ"

Kavukçu, "Ben nereye gideceğim? Nereye yatacağım? Mobilya alacağım. Neyle alacağım? Asgari ücretle çalışıyorum. Emekli olacaktım, beş sene ileriye attılar beni. Bütün EYT'lileri 5-10 sene ileriye attılar. Bir devlet, bir kişiye bağlı olamaz" diye konuştu.