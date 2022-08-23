Beykoz'da Evi Yıkılan Yurttaş, Molozların Üzerinde Gözyaşı Döktü: "Ben Nereye Gideceğim, Nereye Yatacağım? Bitirdiler Beni" - Son Dakika
Üye Girişi

Beykoz'da Evi Yıkılan Yurttaş, Molozların Üzerinde Gözyaşı Döktü: "Ben Nereye Gideceğim, Nereye Yatacağım? Bitirdiler Beni"

23.08.2022 17:55

İstanbul’da AKP’li Beykoz Belediyesi, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen Tokatköy mahallesindeki evleri kentsel dönüşüm kapsamında yıktı. Yaşanan arbede sırasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Hakan Kavukçu, yıkılan evinin bulunduğu yerde, “Ben nereye gideceğim? Nereye yatacağım? Mobilya alacağım. Neyle alacağım? Asgari ücretle çalışıyorum. Bitirdiler beni. Allah da onları bitirsin” diyerek gözyaşı döktü.

ÇAĞATAN AKYOL - FAHRETTİN ÖZTÜRK

İstanbul'da AKP'li Beykoz Belediyesi, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen Tokatköy mahallesindeki evleri kentsel dönüşüm kapsamında yıktı. Yaşanan arbede sırasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Hakan Kavukçu, yıkılan evinin bulunduğu yerde, "Ben nereye gideceğim? Nereye yatacağım? Mobilya alacağım. Neyle alacağım? Asgari ücretle çalışıyorum. Bitirdiler beni. Allah da onları bitirsin" diyerek gözyaşı döktü.

AKP'li Beykoz Belediyesi'nin yıkım ekipleri, Tokatköy mahallesindeki evleri kentsel dönüşüm kapsamında yıkmak için dün sabah mahalleye girmişti. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararını gerekçe göstererek yıkıma engel olmaya çalışan mahalleli, sokaklara barikatlar kurmuştu. Bunun üzerine çevik kuvvet ekipleri, mahalleliye biber gazıyla müdahale etmişti.

Maruz kalınan biber gazı nedeniyle bazı yurttaşlar fenalaşmıştı. Yıkılmak istenen bir ev de sahipleri ve mahalleli tarafından uzun süre terk edilmemişti. Çatıda bekleyen yurttaşlardan birisi ise intihar etmek istemişti. Müdahaleler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

"BU NASIL ZULÜMDÜR"

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan mahalle sakini Hakan Kavukçu, yıkılan evinin molozları üzerinde bugün gözyaşı döktü. Evinden hiçbir şeyini alamadığını söyleyen Kavukçu, "Bitirdiler beni. Allah da onları bitirsin" dedi. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'a seslenen Kavukçu, "Bu nasıl zulümdür" diye sordu.

"ÇÜRÜK RAPORUNU GETİRİN BANA"

"Cumhurbaşkanı 'Yapı kayıt belgesi alın, eviniz tapusudur' demedi mi" diyen Kavukçu, 20 bin lira vererek bu belgeyi aldığını belirterek, "Ben yandım, Allah da onları yaksın" dedi.

Komşuları yıkılan evin kolonlarının sağlam olduğuna söylerken Kavukçu da "Bu ev mi çürük? Kolonu yıkamıyorlar. Demirin kalınlığına bak. Murat Aydın, 'çürük' dediği evi yıkamadı. Çürük raporunu getirin bana" tepkisini gösterdi.

"KİRALAR BİN LİRADAN 5 BİNE YÜKSELDİ"

Dava sürecinin devam ettiğine dikkat çeken Hakan Kavukçu, adli tatil bitince kentsel dönüşümün büyük ihtimalle iptal edileceğini vurguladı. "Bu devlet kimseye parasını ödemedi" diyen Kavukçu, Tokatköy'de daha önce bin ila bin 500 lira arasında değişen ev kiralarının şu anda 5 bin liraya yükseldiğini söyledi.

"BİR DEVLET, BİR KİŞİYE BAĞLI OLAMAZ"

Kavukçu, "Ben nereye gideceğim? Nereye yatacağım? Mobilya alacağım. Neyle alacağım? Asgari ücretle çalışıyorum. Emekli olacaktım, beş sene ileriye attılar beni. Bütün EYT'lileri 5-10 sene ileriye attılar. Bir devlet, bir kişiye bağlı olamaz" diye konuştu.

YORUMLAR
500
AK Parti İstanbul İl Başkanlığının 'Yüz Yüze 100 Gün' projesi devam ediyor AK Parti İstanbul İl Başkanlığının 'Yüz Yüze 100 Gün' projesi devam ediyor
Kaynak: ANKA

AK Parti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz'da Evi Yıkılan Yurttaş, Molozların Üzerinde Gözyaşı Döktü: 'Ben Nereye Gideceğim, Nereye Yatacağım? Bitirdiler Beni' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
22:57 ABD'den gelen yaptırım tehdidi içeren mektup TÜSİAD tarafından doğrulandı!
22:34 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan festival ve konserlerin iptal edilmesine tepki: Öyle kafanıza göre yasaklayamazsınız
21:03 M.Ö. 2. bin yıllık Kültepe her yıl binlerce ziyaretçi çekiyor! İşte ilgi çeken bölgeyle ilgili tüm ayrıntılar
20:49 Esenyurt'ta sevgilisi ile kavga eden alkollü kadın, ortalığı karıştırdı! O anlar kamerada
20:26 Zelenski, Darya Dugina suikastıyla ilgili ilk kez konuştu: Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuz değil
20:13 Sabah programı yaptığı Fox TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi Halk TV oldu
19:36 Küçükçekmece'de kahvaltı salonuna silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
19:28 Üsküdar'da şaşırtan görüntü: Biri otomobil üstünde, diğeri sahilde uyudu
19:21 Muhalefetin "Yargılanacaksınız" sözlerine Bakan Soylu'dan cevap: Apo'yu Selo'yu serbest bırakacaksınız
19:18 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i renklerine bağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 23:21:57. #1.13#
SON DAKİKA: Beykoz'da Evi Yıkılan Yurttaş, Molozların Üzerinde Gözyaşı Döktü: "Ben Nereye Gideceğim, Nereye Yatacağım? Bitirdiler Beni" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement