İstanbul'da akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika

İstanbul'da akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu

İSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini gösteren dolu yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kısa süreli görülen yağış yer yer etkili oldu. Yağış özellikle, Fatih, Esenler, Bayrampaşa civarında etkisini gösterdi. Dolu yağışını gören bazı vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla çekerken, kimi vatandaşlar da ıslanmak için saçakların altına sığındı.

Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, etkili olan dolu yağışı bazı bölgelerde beyazlık gösterdi.