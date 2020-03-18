İstanbul'da akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika

İstanbul'da akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu

6 saat önce

İstanbul'da akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İstanbul'da akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu

İSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini gösteren dolu yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kısa süreli görülen yağış yer yer etkili oldu. Yağış özellikle, Fatih, Esenler, Bayrampaşa civarında etkisini gösterdi. Dolu yağışını gören bazı vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla çekerken, kimi vatandaşlar da ıslanmak için saçakların altına sığındı.

Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, etkili olan dolu yağışı bazı bölgelerde beyazlık gösterdi.

İstanbul'da akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu

Dolu Yağışı, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:32 Kaynak: İHA

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