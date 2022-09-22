İstanbul'da gökkuşağı - Time lapse - Son Dakika
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İstanbul'da gökkuşağı - Time lapse

22.09.2022 19:27

İstanbul'da akşam saatlerinde oluşan gökkuşağı İSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinde oluşan gökkuşağı güzel görüntü oluşturdu.

İstanbul'da akşam saatlerinde oluşan gökkuşağı İSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinde oluşan gökkuşağı güzel görüntü oluşturdu.

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Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da gökkuşağı - Time lapse - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da gökkuşağı - Time lapse - Son Dakika
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