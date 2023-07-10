İstanbul'da aksiyon filmi gibi olay kamerada: Gaspçı üstüne atlayan polis amirine ateş açtı - Son Dakika
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İstanbul'da aksiyon filmi gibi olay kamerada: Gaspçı üstüne atlayan polis amirine ateş açtı

10.07.2023 13:42

İstanbul Okmeydanı'nda turistleri hedef alan bir gasp çetesini kovalayan polis amiri, şüphelilerin üstüne atladı. Gaspçılardan biri amire silah çekip ateş açtı ancak silah tutukluk yapınca kaçmaya devam etti. Sokak sokak devam eden kovalamaca sonucu gaspçılar kıskıvrak yakalandı.

İstanbul'da aksiyon filmi gibi olay kamerada: Gaspçı üstüne atlayan polis amirine ateş açtı

Okmeydanı'nda turistleri hedef alan gasp çetesini kovalayan polis amiri şüphelilerin üstüne atladı

Gaspçılardan biri amire silah çekip ateş açtı ancak tutukluk yapınca kaçmaya devam etti

Sokak sokak devam eden kovalamaca gaspçı kıskıvrak yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Okmeydanı'nda turistleri hedef alan bir gasp çetesini kovalayan Beyoğlu Asayiş Büro Amiri, şüphelilerin üstüne atladı. Gaspçı amire silah çekip ateş etti ancak tutukluk yapınca kaçmaya devam etti. Aksiyon filmlerini aratmayan o anlar kameralara yansırken, sokak sokak devam eden kovalamaca sonucu gaspçılar kıskıvrak yakalandı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre "turistlere silah çeken kişi var" ihbarını alan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, vakit kaybetmeden harekete geçti.

Beyoğlu Asayiş Amiri gaspçıların üstüne atladı

İhbar üzerine olay yerine giden Beyoğlu Asayiş Büro Amiri ve ekibi, gaspçıları kıstırdı. O esnada kaçmaya çalışan şüphelileri kovalayan Beyoğlu Asayiş Büro Amiri, gaspçıların üstüne atladı. Şüphelilerden biri silahını çekip polis amirine ateş açtı. Ancak silahın tutukluk yapması üzerine iki gaspçı kaçmaya devam etti.

Gaspçı amire ateş açtı, tutukluk yapınca kaçtı

Şüphelilerin peşini bırakmayan Beyoğlu Asayiş Büro Amiri, sokak sokak kovalayarak iki şahsı kıskıvrak yakaladı. Film sahnelerini aratmayan o anlar ise kameralara anbean yansıdı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen ve toplamda 14 adet suç kaydı olan Yusuf A. ile Hamza A.'nın ifadeleri alınarak adli işlemleri yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan iki şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı. Gaspçıların cep telefonundan ise hedef aldıkları turistlerin fotoğrafları çıktı.

Kaynak: İHA
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Okmeydanı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da aksiyon filmi gibi olay kamerada: Gaspçı üstüne atlayan polis amirine ateş açtı - Son Dakika


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