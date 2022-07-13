İstanbul'da alacaklı oldukları şahsı darp edip güpegündüz kaçıran iki şehir eşkıyası kardeş tutuklandı

Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi E-5 Karayolu birleşiminde 04 Temmuz günü saat 15.00 sıralarında yaşanan olayda, F.Ö. ve F.Ö. isimli iki kardeş 9 bin TL alacakları olan E.M.'nin önünü araba ile kesip önce darp etmiş, daha sonra da zorla araca bindirerek kaçırmıştı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri ise güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip olayı gerçekleştiren şahısların F.Ö. ve F.Ö. isimli iki kardeş olduğunu tespit etmişti.

KAÇIRILAN ŞAHIS KURTARILDI

Polis ekipleri kimlik bilgilerini tespit ettiği kardeşlerin Esenyurt'ta bulunan işyerlerine baskın düzenledi. Yapılan baskında şehir eşkıyası iki kardeşe F.Ö. ve F.Ö. yakalanarak gözaltına alınırken, zorla alıkoyulan E.M. ise polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

TUTUKLANDILAR

İki kardeş emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Olayla ilgili yeniden gözaltına alınan F.Ö. ve F.Ö. isimli iki kardeş, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Yağma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.