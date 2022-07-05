Evden ekmek almak üzere ayrıldığını belirten kızı Fisun Eren (67) gelince yangını öğrendi. Söndürme çalışmaları devam ederken eve girmek isteyen Fisun Eren'e ekipler izin vermedi. Dumandan kısmen etkilenen yaşlı kadın özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Evde sadece bir odanın yangından etkilenmediği, tüm eşyaların yanarak kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da alevlerin ortasında kalan 97 yaşındaki Alzheimer hastası kadın hayatta kaldı - Son Dakika

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