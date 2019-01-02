İstanbul'da Alevli Gece
54 dakika önce
İstanbul Fatih'te metruk binada çıkan yangın yandaki binalara da sıçradı.
İstanbul Fatih
'te metruk binada çıkan yangın yandaki binalara da sıçradı. Alevler içinde kalan evler adeta küle döndü. Olay, Fatih Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak'taki 3 katlı metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın ahşap olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Alevler tüm binayı sararken, yan binalara da sıçradı. İki bina tamamen yanarken, bir binanın üç ve dördüncü katı da yandı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangının çıktığı binanın büyük bölümü yangın nedeniyle yıkılırken, ihbar üzerine olay yerine polis, 112 sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mahalle sakinleri de tedbir amaçlı yan taraftaki binaları tahliye etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. 1 saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına alan itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı.
Yangından etkilenen evlerde büyük hasar oluştu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:31 Kaynak: İHA
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