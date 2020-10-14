ALKOL SATIŞI YAPILAN İŞLETMELER DENETLENDİ: 15 İŞ YERİNE 15 BİN 974 TL PARA CEZASI - Son Dakika

İstanbul DHA

İstanbul'da Yeditepe Huzur uygulaması kapsamında alkol satışı yapan tekel bayii ve umuma açık yerler dahil toplam bin 155 iş yeri denetlendi. Denetimlerde 15 işyerine adli-idari işlem yapılarak toplamda 15 bin 974 TL para cezası kesildi. Denetlenen işyerlerinde ise 61 şişe bandrolsüz içki ile 116 litre kaçak alkole el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yeditepe Huzur Uygulaması kapsamında saat dün akşam saatlerinde alkol satışı yapan tekel bayii ve umuma açık yerlere denetim yaptı. Denetimlerde bin 155 işyerinden 15'ine adli-idari işlem yapılarak toplamda 15 bin 974 TL para cezası kesildi. 2 bin 166 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) yapılırken çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli ve 14 yoklama kaçağı yakalandı. 3 adet ruhsatsız tabanca ve tüfek, 8 adet fişeğin ele geçirildiği denetimde 21 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.