ALKOL SATIŞI YAPILAN İŞLETMELER DENETLENDİ: 15 İŞ YERİNE 15 BİN 974 TL PARA CEZASI - Son Dakika

ALKOL SATIŞI YAPILAN İŞLETMELER DENETLENDİ: 15 İŞ YERİNE 15 BİN 974 TL PARA CEZASI

14.10.2020 02:43
ALKOL SATIŞI YAPILAN İŞLETMELER DENETLENDİ: 15 İŞ YERİNE 15 BİN 974 TL PARA CEZASI, System.String[]

İstanbul DHA İstanbul'da Yeditepe Huzur uygulaması kapsamında alkol satışı yapan tekel bayii ve umuma açık yerler dahil toplam bin 155 iş yeri denetlendi.

İstanbul DHA

İstanbul'da Yeditepe Huzur uygulaması kapsamında alkol satışı yapan tekel bayii ve umuma açık yerler dahil toplam bin 155 iş yeri denetlendi. Denetimlerde 15 işyerine adli-idari işlem yapılarak toplamda 15 bin 974 TL para cezası kesildi. Denetlenen işyerlerinde ise 61 şişe bandrolsüz içki ile 116 litre kaçak alkole el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yeditepe Huzur Uygulaması kapsamında saat dün akşam saatlerinde alkol satışı yapan tekel bayii ve umuma açık yerlere denetim yaptı. Denetimlerde bin 155 işyerinden 15'ine adli-idari işlem yapılarak toplamda 15 bin 974 TL para cezası kesildi. 2 bin 166 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) yapılırken çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli ve 14 yoklama kaçağı yakalandı. 3 adet ruhsatsız tabanca ve tüfek, 8 adet fişeğin ele geçirildiği denetimde  21 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.


Yeditepe, İstanbul, Huzur, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa ALKOL SATIŞI YAPILAN İŞLETMELER DENETLENDİ: 15 İŞ YERİNE 15 BİN 974 TL PARA CEZASI - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan'dan kriz çıkaracak Dağlık Karabağ hamlesi! Bölgeye paralı asker ve terörist çekecekler Arkadaşlarıyla dans eden Merve Boluğur, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de Son dakika: Apple, merakla beklenen iPhone 12'leri tanıttı! İşte tüm özellikleri 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı Sevgilisi karısına "Seni aldatıyorum" mesajı atınca gözü döndü! Önce boynunu kırdı, sonra boğdu
"Işıklı" darbe iması polemiğinin mimari AYM Üyesi Engin Yıldırım, tartışılan tweetlerini sildi         
00:40
iPhone 12'lerin tanıtılmasıyla yurt dışında indirime giren iPhone 11'lerin Türkiye fiyatı aynı kaldı iPhone 12'lerin tanıtılmasıyla yurt dışında indirime giren iPhone 11'lerin Türkiye fiyatı aynı kaldı         
22:49
Fenerbahçeli Garry Rodrigues Al Ittihad'a geri dönüyor Fenerbahçeli Garry Rodrigues Al Ittihad'a geri dönüyor         
21:17
6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı 6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı         
20:35
Liverpool'lu Jurgen Klopp, Uğurcan Çakır'ı ısrarla istiyor Liverpool'lu Jurgen Klopp, Uğurcan Çakır'ı ısrarla istiyor         
19:25
Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu         
18:54
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Rivaldo, nasıl inançlı bir insan olduğunu anlattı: Duyduğum ses sonrası kendimi tanrıya adadım Rivaldo, nasıl inançlı bir insan olduğunu anlattı: Duyduğum ses sonrası kendimi tanrıya adadım         
15:03
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı         
14:43
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Denizde boğulmaktan son anda kurtarılan kadın, kendisini çeken gazetecilere küfür etti Denizde boğulmaktan son anda kurtarılan kadın, kendisini çeken gazetecilere küfür etti         
02:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 03:24:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ALKOL SATIŞI YAPILAN İŞLETMELER DENETLENDİ: 15 İŞ YERİNE 15 BİN 974 TL PARA CEZASI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei