Alkollü şahıs, büfede küfredince ortalık karıştı! Darp anları kameralara yansıdı - Son Dakika
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Alkollü şahıs, büfede küfredince ortalık karıştı! Darp anları kameralara yansıdı

13.10.2022 10:19

İstanbul Çağlayan'da alkollü bir şahıs, büfede küfür etmeye başlayınca tekme ve yumruklarla darbedildi. O anlar kameralara yansırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Kağıthane Çağlayan'da geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda.alkollü olduğu öğrenilen bir şahıs gece saatlerinde büfeye geldi. Şahıs burada sohbet esnasında küfürlü konuşmaya başladı. Şahsın küfürlü konuşması kavganın fitilini ateşledi.

TEKME VE YUMRUKLARLA DARP ETTİ

Uyarılara rağmen küfür etmeyi sürdüren şahıs, durmaması üzerine büfedeki bir kişi tarafından tekme ve yumruklarla darp edildi. Şahıs aldığı darbelerle yere düşerken, darpçı ise büfeden çıkarak uzaklaştı. Yaşananlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Öte yandan, olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Kağıthane, Çağlayan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü şahıs, büfede küfredince ortalık karıştı! Darp anları kameralara yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alkollü şahıs, büfede küfredince ortalık karıştı! Darp anları kameralara yansıdı - Son Dakika
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