İstanbul'da alternatif yılbaşı kutlaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da alternatif yılbaşı kutlaması - Son Dakika

İstanbul'da alternatif yılbaşı kutlaması

6 saat önce

Ali ABLAY, İSTANBUL, DHA ANADOLU Gençlik Derneği (AGD), İstanbul'un birçok ilçesinde yılbaşı kutlamalarına karşı alternatif yılbaşı kutlaması düzenledi.

İstanbul'da alternatif yılbaşı kutlaması, System.String[]

Ali ABLAY, İSTANBUL, DHA ANADOLU Gençlik Derneği (AGD), İstanbul'un birçok ilçesinde yılbaşı kutlamalarına karşı alternatif yılbaşı kutlaması düzenledi. Mekke'nin fethinin anlatıldığı program sonunda bir grup genç ilahiler okudu.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Mekke'nin Fethi'ni, Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla kutladı. Kutlama İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Soğanağa Camii İmamı Kurra Hafız Davut Köse'nin Kuran-ı Kerim okumasıyla başladı. Ardından AGD Fatih Şube Başkanı Hasan Cebeci açılış konuşmasını gerçekleştirdi. AGD Fatih Şubesi'nin düzenlediği kutlamaya katılan yazar Mustafa Uran'ın Mekke'nin fethinin anlam ve önemi hakkında konuştu. Konuşmanın ardından ise etkinlik, tasavvuf musikisi ekibi Talha Özkan ve Ömer Yurddaş'ın gelen konuklara tasavvufi musiki dinletileriyle devam etti. Program, AGD bünyesinde yetişen çocukların  şiir, ilahi ve ezgileriyle devam ederken, etkinlik AGD'nin düzenlediği Siyer-i Nebi Yarışması ödülünün verilmesiyle son buldu. Kutlama, İstanbul'un bir çok noktasında eğlencelerle yeni yılın kutlanmasına karşın alternatif bir kutlama olarak düzenlendi. Etkinliğe AGD'nin şube başkanları, Saadet Partisi genel kurulu üyesi ve Fatih İlçe başkanı Muzaffer Selami ve bir çok davetli katıldı.


Anadolu Gençlik Derneği, İstanbul, Mekke, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Samatta İstanbul'a geldi
2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü Havalimanında iki aile arasında 'valiz' kavgası: 3 yaralı Esra Erol, yüzde 50 zihinsel engelli genç kızı 24 saatte buldu

Son Dakika Haberleri
04:32 Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, yılbaşı denetiminde yakalandı - Son Dakika
04:32 İçişleri Bakanı Soylu, nöbetteki askerin annesiyle görüştü - Son Dakika
04:31 2019'un son sürprizi, kız bekliyorlardı, erkek doğdu - Son Dakika
04:28 Türk Telekom çalışanları yeni yıla birlikte girdi - Son Dakika
04:28 Gaziantep'te coşkulu kutlama, yeni yılın ilk bebeğinin adı 'Perihan Ilgın' - Son Dakika
01:12 Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Son Dakika
00:54 Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 04:39:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da alternatif yılbaşı kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]