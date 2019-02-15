İstanbul'da Altyapı Çalışmaları Sırasında Göçük
2 saat önce
İstanbul Avcılar'da altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte bir işçi hafif şekilde yaralandı.
İstanbul Avcılar'da altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte bir işçi hafif şekilde yaralandı. Çevredekiler tarafından göçükten çıkarılan işçi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olay, Avcılar Cihangir Mahallesi Kızılırmak Sokak'ta meydana geldi. Sokakta altyapı çalışması yapıldığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Bu sırada çukurda bulunan bir işçi bulunduğu yerde sıkıştı. Durumu gören işçiler hemen arkadaşlarının yardımına koştu. Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen polis,sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Arkadaşları tarafından kısa sürede sıkıştığı yerden kurtarılan ve hafif şekilde yaralanan işçi olay yerinde bulunan ambulans ile hastaneye kaldırıldı
(Volkan Kayalar/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:11 Kaynak: İHA
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