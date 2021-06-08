Ambarlı önlerinde sürüklenen tekne Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Ambarlı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ambarlı önlerinde içinde 7 kişinin bulunduğu tekne makine arızası nedeniyle sürüklendi. 9 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu tarafından West Marina'ya çekildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ambarlı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 7 kişinin bulunduğu 9 metre boyundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek West Marina'ya emniyetle bağlandı" denildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
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